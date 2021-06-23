品牌首款皮卡產品 全新 Hyundai Santa Cruz 正式於美國開始量產

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Santa Cruz 是 Hyundai 開發的第一款皮卡作品，最早於 2015 年底特律車展現身，原廠以 Sport Adventure Vehicle 來定義，該車將休旅車與貨車融合，車頭方面導入品牌休旅家族的分離式頭燈組，水箱罩採用大膽的層疊式設計，並且將 LED 日行燈隱藏於中，A 柱和 C 柱採用典型的轎車傾斜比例，看起來更具流暢動感，足踏 20 吋雙色鋁圈，輪拱採用防刮材質。車尾運用水平式 T 形 LED 尾燈增加了視覺上的寬度，而後方的開放式貨台不僅有掛勾、照明燈等實用設計，在底板還特別設計了向下延伸的內部儲放空間，並且可以上鎖增加隱密性。
內裝方面，原廠設計團隊考量車輛需要長途駕駛的需求，每張座位都有專用的獨立頭枕，同時中控台標準配備 10 吋多媒體觸控螢幕，空調介面則為電容觸控設計，在下方還提供了 USB 充電孔、無線充電等功能，整體鋪陳與市面上的 SUV 並無太大的差異性。另外原廠也額外提供 10 吋全數位儀表板、Bose 音響系統，讓整體的座艙氛圍更上一層樓。
安全防護方面，Santa Cruz 同樣提供了 SmartSense 主動安全輔助系統，包含盲區防撞輔助系統（BCA）、安全離車輔助（SEA）、盲區監測輔助（BVM）、公路駕駛輔助系統（HDA）、環景系統（SVM）、後方交通預防碰撞輔助系統（RCCA）等等。
動力配置方面，Santa Cruz 採用 2.5L 自然進氣與渦輪動力，NA 車型最大輸出值為 190hp、 180lb-ft ；Turbo 車型最大輸出為 275hp、310lb-ft，並搭配 8 速雙離合器變速箱以及換檔撥片功能，來提升駕駛樂趣。全車系均標準搭載 HTRAC 四驅系統，前後軸之間配備了主動扭力控制系統，可根據駕駛模式不同調整扭力輸出。
HMMA 為了量產 Santa Cruz，針對產能進行提昇，該廠目前正在製造美規 Sonata、Elantra、Santa Fe 及 Tucson，隨著 Santa Cruz 的加入而首度同時量產 5 個車型，Hyundai 規劃 Santa Cruz 初期僅在北美市場販售，對於其他市場則暫無擴展計畫。