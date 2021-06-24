疫情趨緩能出遊、聚餐嗎？重症醫：趨緩之際更要小心大爆發。

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黃軒醫師表示，不論是哪個國家，所有的封鎖、警戒都應是立即性，當天馬上封鎖、警戒，如此才能達到效果。解封、解除警戒則相反，應是漸進式的，如從三級警戒先多觀察一至二週、降至2.5等，這樣的做法有利避免報復性出遊、報復性群聚等，避免釀成疫情大爆發的災難。 另一方面，台灣當初進入三級警戒，是因為一天本土案例超過10個不知來源，那麼解除警戒也應是以此而定。但以此決策非常嚴謹，雖為好事，但疫情持續，不少店家、公司快撐不下去，在防疫和生活上需取得平衡的情況下，警戒也就得逐漸降階。公共場所應以「能不拿下口罩」優先，如博物館、美術館等，電影院則需多加考量，畢竟相較難以監督、制止民眾入場是否全程完善的配戴口罩，即便暫時停止販賣熱食，也難保民眾帶食物入場並飲食。
疫情警戒降階應全國性，避免非必要跨縣市移動！
關於解除警戒傳出不少分區解除的建議，黃軒醫師則表示，台灣國內若警戒降階或解除，應為全國性，不可區域性。以目前疫情較為嚴重的雙北為例，若雙北等地持續維持三級警戒，其他縣市警戒降階，將可能出現「脫北潮」，雙北民眾平日、假日紛紛前往其他各縣市旅遊、消費、透透氣，到時恐又造成第二波疫情爆發。被關久了都會悶，這是人之常情，但遠距離移動、跨縣市移動是當前應避免的，以避免造成難以收拾的後果。
疫情降溫更要小心：染疫者跟著到處跑。
台灣國內防堵疫情現多已「自主封城」進行，但在疫情逐漸趨緩之下，加上疫情久了也逐漸出現心理麻木、新冠壓力症後群等，相信不少民眾正盼望出門逛逛街，甚至已經開始出門，近日各地也陸續傳出小規模人潮湧現、飯店訂房數暴增的情況。
黃軒醫師提醒，此時更是需要提高警覺的階段，因為我們無法得知染疫者是否也正在到處跑、也出現在報復性出遊、報復性群聚的現場當中。若此情況真的出現，沒有人知道，病毒就在身旁，加上個人防疫疲乏、鬆懈，這將使得日前的防疫努力功虧一簣，甚至使得疫情一發不可收拾造成大爆發，此情況世界各國已有不少案例做借鏡。
正常生活為共同目標，持續小心防疫是最快方法
小不忍亂大謀，以目的、目標來看，若好好出遊、好好做生意是所有民眾共同的目標，現階段直接解除警戒、開始做生意等，諸多「報復性行動」恐讓疫情再度爆發，離共同目標會越來越遠。疫情目前正以「流感化」的方向發展，短期內很難恢復原本正常生活，至少需要約2~3個月，從諸多角度來看，不論是民眾、店家都還是得辛苦一陣子。為了彼此所期盼的原本生活，提醒此時不論是否為中央宣布延長，都建議民眾持續做好防疫、維持警戒。
提高警覺，適度外出 出門透透氣留意６重點
持續小心防疫是最佳上策，不過民眾生活的現實面還是得顧，民眾平常居家防疫真的已經快悶壞了，建議可以稍微外出透透氣，在戴好口罩做好防疫措施的情況下到戶外走走，但前提是避免群聚，避免遠距離、跨縣市移動，並以戶外空間為主，保持社交安全距離，勤洗手、做好消毒工作，時時提高警覺。如此可在高度防疫的情況下，也取得一些生活上舒展的彈性。
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