美日規今年上市 歐規及 Type R 明年報到 第十一代 Honda Civic Hatchback 正式發表

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外觀方面，第十一代 Civic Hatchback 與 Sedan 版本擁有相同的車身前半段造型，車頭線條低扁，水箱罩採用蜂巢狀格柵，車側以類 Coupe 風格呈現，尾燈造型與 Sedan 版本相當不同，在行李廂蓋中央設有橫置式燈具相連，上方內建了小鴨尾設計，保險桿兩側下方增加尾飾管造型。尺碼部分，第十一代 Civic 的車身長寬高為 4,549x1,801x1,415 (mm)，軸距則為 2,736mm。
內裝方面，第十一代 Civic Hatchback 與 Sedan 同樣承襲 Honda 著名的 MM 思想 (人性空間極大化，機械空間極小化) 開發，中控台以水平線條鋪陳，整體相當平整，得益於車頭位置降低使得前方視野相當開闊。美規 LX、Sport、EX 車型提供 7 吋彩色 LCD 液晶儀表與 7 吋觸控螢幕，亦支援 AppleCarPlay、Android Auto 手機連結功能。於 Touring 車型上則首次配備 10.2 吋全數位儀錶板與新型 9 吋 Display Audio 多媒體觸控螢幕，同時導入無線 AppleCarPlay/Android Auto 功能及無線充電板等高階配備。第十一代 Civic 的行李廂開口較前一代增加約 4 公分，使拿取物品更為便利。
動力配置方面，第十一代 Civic Hatchback 的美規 LX 及 Sport 編成採用 2.0L DOHC i-VTEC 自然進氣引擎，最大馬力 158hp/6,500rpm、最大扭力約 187Nm/4,200rpm，至於美規 EX-L 及 Touring 與日規車型則採用 1.5L Turbo 渦輪引擎，最大馬力 180hp/6,000rpm、最大扭力約 240Nm/1,700-4,500rpm，變速箱可選擇 6 速手排或 CVT 無段變速系統，而歐規車型還會搭載雙馬達 e:HEV 油電複合動力，全車系均為前輪驅動。
除了外型與配備精進之外，原廠也針對第 11 代車型進行產線與製程進行提昇，包括運用大量的結構膠來組裝車體結構，也首度採用雷射焊接車頂，並在鈑件中空處噴塗泡沫膠來減少噪音傳遞，並首度採用鋁合金製作引擎蓋，內裝則採用的全新軟質無接縫儀表台增進質感並提高耐用度，第十一代 Civic Hacthback 的車體抗扭強度較前一代提昇 19% 之多。
銷售規劃方面，Honda 將在今年 8 月於日本率先上市，北美市場則以 2022 年式之姿上市，採用雙馬達 e:HEV 油電複合動力的歐規與日規車型將於明年秋季上市，Civic Type R 高性能車型也規劃在明年推出，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請關注。