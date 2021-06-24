主力七人座休旅革新 全新第二代 Infiniti QX60 正式發表

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外觀方面，第二代 QX60 承襲去年 (2020) 9 月登場的 QX60 Monograph 概念車，運用了大量的幾何造型所構成的面貌，水箱罩尺碼加大並將 Infiniti 字樣隱藏於外框下方中央，LED 頭燈造型修長，上方整合分段式日行燈，前保險桿也增加了帶有鏤空進氣口的下護板，同時二側進氣口面積也非常巨大。車身線條相當簡潔，輪拱及前後保桿以黑色鋼琴烤漆點綴，足踏 20 吋鋁合金輪圈，D 柱造型較前一代更直立，車尾配置貫穿式燻黑 LED 尾燈，保險桿兩側下方配置仿排氣尾管造型的銀色護板。
內裝方面，第二代 QX60 採用多層次設計的儀錶台與中控台，座椅採用劇院式排列的 7 人座設定，搭載 12.3 吋 Dynamic Meter Display 數位儀錶、10.8 吋抬頭顯示器及懸浮式 INFINITI InTouch™ 12.3 吋 Interactive Display 多媒體觸控螢幕，下方運用菱格紋皮質包覆搭配縫線設計，空調出風口面板刻意採用與飾板橫貫的造型，中控台則保留實體旋鈕，皮質座椅也大量採用菱格紋點綴。配備方面，第二代 QX60 擁有全景天窗、三區恆溫空調、電熱方向盤、冷熱通風座椅、17 支揚聲器 Bose 音響及座艙氣氛燈等。
酬載機能方面，第二代 QX60 的第二排及第三排座椅可完全傾倒並收折於地板中，創造平整的置物空間，底板之下的置物空間較前一代提昇 21 公升來到 54.1 公升。全車也設有 4 個 LATCH 兒童安全固定裝置，第二排座椅可在無需移除兒童安全座椅的壯踏下向前翻倒，便於第三排乘客出入。
安全防護方面，第二代 QX60 導入 ProPILOT Assist 高速公路輔助系統，也支援 Navi-link 預測式車速控制機能。另外也標準配備 Rear Automatic Braking 倒車自動煞車系統、Predictive Forward Collision Warning 超視距車輛追撞警示系統、Forward Emergency Braking 主動緊急制動系統 (含行人偵測功能)、 Adaptive Front Lighting 主動式頭燈及 Auto-Leveling Headlights 頭燈自動水平調整功能。
動力配置方面，第二代 QX60 採用 3.5 升 V6 自然進氣汽油引擎，最大馬力為 295hp，峰值扭力為 366Nm，搭配 ZF 開發的全新 9 速自排變速系統，可搭配 Intelligent All-Wheel Drive 智慧型四輪驅動系統，最高可傳輸 50% 扭力至後軸，另外也具備 Active Brake Limited Slip 主動式煞車限滑差速器，最高拖曳能力達到約 2,722 公斤，較前一代提昇約 20%。
QX60 的前身可追溯至 2012 年登場的 JX 車系，2014 年時依循原廠全新命名策略而更名為 QX60，發展迄今已超過 8 年，累積售出超過 40 萬輛，如今終於迎來全新大改款新車，除了持續在美國 Smyrna 工廠生產外，明年更會在中國大陸市場由合資夥伴東風英菲尼迪生產當地版本，可望替 Infiniti 注入活水，帶來新的銷售動能。