確認提供柴油動力，渦輪油電有望推出?　全新大規模改款 Hyundai Santa Fe 7/1 在台發表

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南陽實業在 2019 年底舉辦的 2020 世界新車大展正式引入第四代 Hyundai Santa Fe，並且由以往的國產回歸至進口的模式。然而隨著 2020 年 5 月 Hyundai 原廠再度替 Santa Fe 進行大規模的改進，南陽實業也積極與原廠溝通，並選定在今年小改款 Kona 推出後跟進，宣告 7/1 開始與國內消費者見面。
新款第四代 Hyundai Santa Fe 主要換上了品牌最新的第三代模組平台，長寬高分別是 4,785mm、1,900mm、1,685mm，軸距達 2,765mm，剛性更強、NVH 隔音工程也再度強化。外觀上車頭方面相較現行販售車型多了不一樣的設計，如水箱護罩經過重新設計，面積更為開闊，同時內部也有 LED 燈組與引擎蓋的日行燈相連在一起，形成 T 型的造型營造出相當侵略的氣息，車側足踏 20 吋鋁合金輪圈，車尾換上重新設計 LED 導光條燈組，中央加入一道連貫左右的 LED 導光條，後保險桿反光片也改為狹長的橫條設計，與兩旁的鍍鉻飾條互相搭配。
內裝方面，儀錶台位置上抬，中控台位置降低，營造更具包覆感的座艙風格，儀錶板改為 12.3 吋全數位設計，並新增投射式 HUD 抬頭顯示器。中控台按鈕較先前更加整合與集中，同時融入人因工程設計，導入全新 10.25 吋 AVN 多媒體觸控螢幕，支援語音指示導航、倒車顯影及聯網娛樂功能，原本的傳統排擋桿也由線傳按鈕式排擋取代，座艙更大量運用軟質塑料來提昇質感。
在空間表現上，因尺碼再進一步放大，因此第二排腿部空間提升 3mm、第三排腿部空間提升 4mm，行李廂容積也增加，在 5 人模式狀態提升 9 公升達到 634 公升，7 人座模式則提升 24 公升，擁有 571 公升的表現。
安全表現上，標配 Hyundai SmartSense 主動安全輔助系統，車系首次搭載公路駕駛輔助系統(HDA)，結合車道維持輔助與智慧巡航控制系統，駕駛只要透過方向盤就可以啟動，另外倒車停車防撞輔助系統(PCA) 也是新功能，透過後攝影鏡頭、雷達感應器偵測後方障礙物，警示駕駛並在必要時提供剎車輔助避免撞擊。遙控智慧輔助停車系統(RSPA)可以讓駕駛離車利用鑰匙向前或向後移動車輛，其他包含預防碰撞輔助系統(FCA)、盲點警示系統(BCW)、盲點防撞輔助系統(BCA)、離車安全輔助系統:(SEA)、離車盲點偵測監測(BVM)、車道跟踪輔助(LFA)和後方交通防撞輔助(RCCA)。
動力方面，國內引進規格確認將提供 2.2L 柴油動力，採用 2.2L Smartstream 柴油渦輪引擎，引擎本體採用鋁合金材質打造，重量減輕 19.5 公斤，並配備 2,200 bar 噴射系統，搭配 8 速濕式雙離合變速器(8DCT)，可以產生 202ps 最大馬力以及 440Nm 峰值扭力，根據 5 月份能源局公布的數字，能繳出 16.0~17.3km/L 的平均油耗成績。
另一方面，為了遵循品牌 Smart Mobility 願景，Santra Fe 也預計追加全新的 1.6 Turbo Hybrid 車型，搭載全新 1.6L T-GDi 直噴渦輪增壓引擎搭配 44.2 kW 電動馬達以及 1.49 kWh 鋰電池，輔以前驅或者四驅系統，擁有 230PS 最大馬力以及 350Nm 最大扭力表現。綜合以上改款的資訊，不難看出全新 Santa Fe 期盼透過全面性的進化來提升市場競爭力，也希望透過較同級對手更先進的配備與動力來彌補品牌形象的弱勢。不過新車實際的編程與規格還有待官方公布，屆時 7Car<小七車觀點>將帶來第一手資訊。