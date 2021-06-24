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革新面貌 配備增進　全新第二代小改款 Dacia Duster 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-24 14:55:40

主攻歐陸入門市場的 Dacia 日前宣布推出第二代小改款 Duster 車系，針對外觀以及內裝配備進行升級，同時動力系統也全面通過 Euro 6d 排放規範。

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Dacia Duster 首次於 2010 年登陸歐洲市場，隨即以低價、高 C/P 值的策略成功獲得市場反應，累積至 2019 年共有 190 萬量的銷量。而第二代車型於 2017 年登場，經過 4 年的銷售期，原廠日前終於公布中期小改款車型。外觀方面以原有的設計輪廓加以改進，足踏新式的 16 吋或者 17 吋鋁圈，車頭部分導入與 Sandero 和 Sandero Stepway 相同的新世代家族特徵，全新的 LED 燈組增加 Y 字形日行燈結構，而這項設計也延續到水箱護罩上，進一步凸顯個性化風格。在車尾方面，於尾門上方加入擾流板設計，進一步增強空氣力學。此外，小改款 Duster 也是第一款配置 LED 方向燈的 Dacia 車款，且包含遠近光燈、牌照燈都全面配備 LED。

在內裝方面，導入新式的更符合人體工程學的頭枕，與可前後伸縮的中央扶手、兩款 8 吋多媒體資訊觸控螢幕，亦支援有線 Apple CarPlay、Android Auto 連結；高規車型更搭載含數位顯示的恆溫空調系統、加熱前排座椅和免持鑰匙，4x4 車型也新增四驅監測系統，提供車輛橫向角度、指南針與海拔高度。在安全表現部分，提供盲點偵測、4 顆倒車雷達、斜坡起步輔助、Multiview 環景顯示。

Dacia Duster 全車系提供一款柴油、三款汽油以及雙燃料(汽油搭配天然氣) 共 5 種選擇，並且全數符合歐盟六期排放規範。柴油車型採用 dCi 115 引擎，可以搭配前驅或者四輪驅動，統一配置 6 速手排；汽油車型提供 TCe 90、TCe 130、TCe 150，全數為前驅配置，TCe 150 僅有配備 6 速 EDC 變速箱；TCe 100 雙燃料動力則僅有前驅以及 6 速手排的選項。

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