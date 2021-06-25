破壞規則之作─Ferrari全新世代插電式油電超跑296 GTB正式亮相！

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296 GTB的誕生代表Ferrari將帶起新一波動力革命，在原本獲獎無數的渦輪增壓V8引擎與傳承經典之自然進氣V12引擎之外，加入了全新的PHEV插電式油電混合動力，也是Ferrari史上第一款掛有躍馬廠徽的V6動力公路跑車，車名也回歸Ferrari大家所熟悉的數字命名模式，以排氣量2992c.c.與6汽缸組成，GTB則是Ferrari具最佳運動血統的Gran Turismo Berlinetta縮寫。
在最受注目的動力系統部分，搭載Ferrari首度運用在公路跑車的夾角120度之V6渦輪增壓引擎，並將雙渦輪增壓系統配置於引擎中央，可輸出達663匹馬力，每公升單位功率高達221cv/L，創下量產車最大單位功率紀錄；將渦輪增壓配置於V型夾角中的模式，可讓整套動力系統更為緊緻，縮短進氣路徑，有效提高進氣效率，以利創造驚人動能。而與引擎相連的電動馬達，以及源自F1的MGU-K動能回收系統，則可提供122 kW (167 hp)之額外動力，並由 7.45kWh 的高壓電池提供電能，在純電模式下可行駛25km，最高速度可達135km/h，整體動力系統綜效馬力為830cv最大扭力為740Nm，搭配8速DCT雙離合器變速系統，0~100km/h起步加速成為2.9秒，0~200km/h則為200km/h，極速可達330km/h。
全新296 GTB在外觀上一如Ferrari著重不以誇張元素建構強大空力效應概念，透過融合於車身中的氣流管道，不以外顯誇張的空力套件與大型尾翼等配置，讓整輛車輛造型得更為簡潔俐落，源自LaFerrari概念的主動式後擾流翼，完整融合於後保桿中，可在車速達250km/h時提供360kg的下壓力，而在一般極減速時，則可提供100kg下壓力，以利減速阻力。車頭則利用保險桿下方的擾流裝置，將氣流導入車底，快速導向車尾分流器，兩側進氣口則會將氣流導致前煞車系統為其散熱。
進入座艙，中控台設計與 SF90 Stradale十分接近，圍繞著駕駛者安排各項介面，採用相同地全數位化顯示幕與觸控介面，將操作介面極簡化，除了空調介面仍保留外，將多功能方向盤功能極大化，包括：車輛動態模式調控、多媒體數位功能等，以及過去就有的燈具控制等都融合在方向盤中，在右側設置全新觸控面板與多工旋鈕，搭配數位多功能儀錶與抬頭顯示器，操作多功能資訊系統。副駕駛座前同樣配置了多工資訊顯示螢幕。同時，Ferrari當然也提供296 GTB多樣化的客製化車內配置選擇，利用不同材質與對比顏色創造自我風格。
296 GTB亦與與 SF90 Stradale相同提供Assetto Fiorano升級版本，除外觀具備源自250 Le Mans的專屬彩繪，藉由於車內、外更換使用更多的碳纖維部品、桶型座椅等，共為車輛減輕了10公斤，另外換上Lexan® 超輕後窗，更讓總重量減輕超過15公斤，加上配置米其林Sport Cup 2 R高性能胎，進一步提升在賽道上的綜合性能與操控。
296 GTB發表後，預計2022年第一季開始交車，歐洲建議售價為26.9 萬歐元起，定位就如同前文所說，介於F8和SF90之間，補上中置引擎系列700匹至1000匹之間動力空缺，台灣市場最快則會在2021年底或2022年初導入。