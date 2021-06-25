▲ 誰是 200 匹以上 CP 值王？台灣馬力性價王 10 傑出列！這品牌竟是最大贏家？！

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【第 10 名】Toyota Camry Hybrid 尊爵 / 1 馬力：5,436 元
第 10 名可能跟大家心目中的「性能車」有點差距，不過 Toyota Camry Hybrid 憑著油電動力的結合，達到了218 匹的綜效馬力輸出，且 118.5 萬的身價，讓其 1 馬力的代價僅為 5,436 元，成功進入此次前10名的榜中。
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【第 9 名】Ford Mustang GT Premium / 1 馬力：5,432 元
第 9 名是排行榜中唯一雙門跑車代表 Ford Mustang，不過不是較常見的Ecoboost 版本，而是排氣量較大的5.0L GT Premium 車型，243.9 萬換得高達 449 匹馬力當然相當划算，但後續較高的稅金負擔也是另一問題。
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【第 8 名】Toyota RAV4 2.5 Hybrid 旗艦 / 1 馬力：5,413 元
第 8 名與第 10 名有著異曲同工之妙，都不是性能取向，但憑藉著油電複合動力的優勢，讓 Toyota RAV4 2.5 Hybrid 旗艦型在 118 萬的身價中，換得了 218 匹最大馬力，1 馬力的代價為 5,413 元。
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【第 7 名】Infiniti Q50 3.0t GT 豪華款 / 1 馬力：5,300 元
第 7 名的 Infiniti Q50 雖然於豪華轎車市場銷售表現不甚出色，但其小改款車型於 2021 年 3 月問世時，最低價159 萬立刻引來市場討論，不僅動力科技師出當家跑車 GT-R，3.0 升 V6 雙渦輪汽油引擎具備 300 匹水準，1 馬力代價僅需 5,300 元。
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【第 6 名】Ford Mondeo Wagon EcoBoost 240 珍藏型 / 1 馬力：4,996 元
第 6 名又是 Ford 品牌，不過車型換成中大型旅行車代表 Mondeo Wagon EcoBoost，旗下的 240 珍藏型擁有240 匹最大馬力，代價僅需 119.9 萬元，因此 1 馬力代價 4,996 元，讓 1 匹馬力的代價來到了 4 字頭的境界。
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【第5名】Ford Focus ST / 1 馬力：4,921 元
第 5 名同樣是 Ford 品牌，不過換成了 Focus ST 這一款掀背鋼炮，2.3 升渦輪增壓汽油引擎可榨出 280 匹最大馬力，但車價僅需 137.8 萬，1 匹馬力代價只需 4,921元，相當出色。
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【第4名】Nissan Altima 豪華菁英版 / 1 馬力：4,714 元
第 4 名則是 Nisssan 旗下的中大型豪華房車，雖然定位在品牌於台灣市場中的旗艦，但透過 2.0 升的可變壓縮比汽油引擎，換來了高達 248 匹的最大馬力，換算僅需 116.9 萬的身價，1 匹馬力代價為 4,714 元，更是划算。
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【第3名】Ford Kuga Ecoboost 250 AWD 旗艦型 / 1 馬力：4,676 元
第 3 名可說是 Ford 第四款入榜車型，旗下的當家國產休旅代表 Kuga 的Ecoboost 250 AWD 旗艦型，擁有出色的 250 匹最大馬力，116.9 萬的身價讓其 1 匹馬力僅需 4,676 元代價，奪得了此排行榜的季軍寶座。
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【第2名】Ford Focus ST Wagon SLS Edition / 1 馬力：4,636 元
亞軍再次由Ford品牌所獲得，旗下的 Focus ST Wagon 先前推出的 SLS Edition「簡配」版本在相同的 280 匹馬力基礎，售價卻降到了 129.8 萬元，1 匹馬力的成本僅需 4,636 元，成為了此次亞軍。
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【第1名】Luxgen U6 GT 智遊特仕版 / 1 馬力：3,703 元
冠軍是誰呢？相信一定讓挺多人感到意外，就是台灣之光 Luxgen 旗下的 U6車型，由於此車型走進了產品週期後段，因此特別推出的 GT 智遊特仕版僅需 74.8 萬元，卻可坐擁 202 匹最大馬力，1 匹馬力僅需 3703 元就可擁有，是此次排行榜中唯一 3 字頭的代表，馬力 CP 王冠軍寶座實至名歸。
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除了此次舉出的馬力 CP 值王前 10 名以外，仍有許多馬力性價比相當出色的車型，如之前我們試駕過的 Volkswagen Tiguan R，202.8 萬就可以換到 320 匹的最大馬力，而且才 2.0 升的排氣量，稅金負擔不算高，1 匹馬力的代價是6,338 元。
另外 Kia 旗下的四門跑車 Stinger 不僅外型相當具特色，馬力 CP 值更是相當出色，旗下兩種動力版本其中高階輸出版本 3.3T GT AWD，370 匹馬力要價 225.9 萬*註二，1 匹馬力代價大約是 6,214 元，而低階的 2.0T EX 版本更出色，148.9 萬*註二，2.0 升渦輪增壓汽油引擎具備 255 匹最大馬力，換算起來 1 馬力代價大約是 5,839 元。
可惜的是 Hyundai 旗下的 Elantra Sport 以 81.9 萬的身份，可換得 204 匹馬力的水準，1 匹馬力代價可達相當超值的 4,015 元，但也於先前正式停售；Subaru 過去也有相當多於馬力 CP 值相當出色的代表，如 Levorq 僅需 129.8 萬就可換得 268 匹馬力，1 匹馬力代價為 4,843 元；WRX手排版 125.8 萬可獲 268 匹馬力，1 匹馬力代價為 4,694 元，更為出色；WRX STI 也可以 185 萬換取 300 匹馬力，1 匹馬力代價為 6,167 元。不過由於這些車款都屆臨改朝換代因此已停售，無緣入榜，相當可惜。
綜觀此次排行榜，可以發現 Ford 入榜了多達 5 款車型，展現此品牌於引進車款的性能取向，以及價值制定的誠意，也難怪近年來 Ford 於銷售表現持續挺進，相信其馬力性價比的優異特色，消費者不僅感動在心，更有以實際行為相挺的！
【馬力性價王排行榜】
|名次
|品牌
|車型
|售價
|馬力
|價格/匹馬力
|1
|Luxgen
|U6 GT 智遊特仕版
|74.8萬
|202匹
|1馬力：3,703元
|2
|Ford
|Focus ST Wagon SLS Edition
|129.8萬
|280匹
|1馬力：4,636元
|3
|Ford
|Kuga Ecoboost 250 AWD旗艦型
|116.9萬
|250匹
|1馬力：4,676元
|4
|Nissan
|Altima豪華菁英版
|116.9萬
|248匹
|1馬力：4,714元
|5
|Ford
|Focus ST
|137.8萬
|280匹
|1馬力：4,921元
|6
|Ford
|Mondeo Wagon EcoBoost 240珍藏型
|119.9萬
|240匹
|1馬力：4,996元
|7
|Infiniti
|Q50 3.0t GT豪華款
|159萬
|300匹
|1馬力：5,300元
|8
|Toyota
|RAV4 2.5 Hybrid旗艦
|118萬
|218匹
|1馬力：5,413元
|9
|Ford
|Mustang GT Premium
|243.9萬
|449匹
|1馬力：5,432元
|10
|Toyota
|Camry Hybrid 尊爵
|118.5萬
|218匹
|1馬力：5,436元
註一：每車型以單一動力單一等級來排名，以Ford Focus ST Wagon為例，僅入圍SLS Edition車型，標準版的Focus ST Wagon就不再入列排名，不過因Ford Focus ST與Ford Focus ST Wagon可算不同車型設定，因此兩者都有入榜資格。
註二：此為2021/6/16公佈的預售價。