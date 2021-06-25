法拉利首款公路 V6 跑車　全新 Ferrari 296 GTB 登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
第一台採用後中置 V6 引擎配置的 Ferrari 車型是 1961 年斬獲多項榮耀的 246 SP 賽車，該車在 1961 年和 1962 年都贏得 Targa Florio 耐力賽的勝利。同樣在 1961 年，Ferrari 也藉搭載120° V6 引擎的 156 F1 獲得冠軍頭銜。
外觀方面，296 GTB 採用短軸距、單體式的車身設計結構，並擁有極具張力的側翼、擋風玻璃及垂直後車窗，且擋風玻璃一直延伸到側車窗，將車身包覆其中，此設計理念過去僅在幾款限量版 Ferrari 車型上出現，包括 J50，以及 one-off 車型如 P80/C 等，同時引擎蓋採透明設計，令引擎完整展現。
內裝方面，中控台同樣以駕駛為中心，方向盤和儀錶板融合於兩個可見的支撐結構，並逐漸融入面板。另有兩個面板位於兩側，每個都有獨立的電容觸控面板和冷氣通風口。
動力表現上，296 GTB 是首款採用 V6 渦輪增壓引擎的 Ferrari 公路跑車，此 V6 引擎的汽缸夾角為 120°，配合插電式混合動力電動馬達為車輛提供動力。原廠工程師將渦輪增壓器安裝 於V 型結構內部，除了在組裝、降低重心和減少引擎重量上帶來顯著優勢外，這種獨特結構有助於帶來更強悍的動力輸出。搭配車輛後方的電動馬達，以及 8 速雙離合器變速箱、E-Diff 電子差速器、位於引擎和變速箱之間的 MGU-K 動能回收系統，最大綜合輸出功率為 830 匹、740 牛頓米，0-100km/h 加速僅需 2.9 秒、0-200km/h 為 7.3 秒，極速超過 330km/h 以上。另外純電模式之下，296 GTB 採用容量為 7.45kWh 高壓電池組，EV 狀態之下極速可達 135km/h。