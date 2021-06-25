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失智者沒機會打疫苗！　失智協會籲納施打優先順序

失智者沒機會打疫苗！　失智協會籲納施打優先順序
失智者沒機會打疫苗！　失智協會籲納施打優先順序

健康醫療網

2021-06-25 13:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】國內新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗接種速度加快，但根據疫情指揮中心公告的公費接種疫苗順位中，卻漏掉全台494個「失智社區服務據點」，及所服務的1萬6千多位失智者及照顧者，也讓台灣失智症協會呼籲中央流行疫情指揮中心，速將失智者與其照顧者納入施打疫苗第五順位，降低重症發生，且減輕家屬照顧壓力，避免照顧悲劇發生。

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失智者不願戴口罩　恐成防疫破口

根據國際失智症協會聲明，新冠肺炎死者中失智者的占比極高，顯示失智者應優先受到保護的急迫性。台灣失智症協會湯麗玉秘書長表示，依照公費接種疫苗順位，75歲以上長者完成疫苗施打後，卻仍有約9萬名失智者沒有機會施打疫苗，尤其不少65歲以下的年輕型失智者的家屬也反應，失智者較不願戴口罩，加上又不能打疫苗，面臨求助無門的窘境。

失智據點五成退場　失智協會籲提供防疫補助

此外，失智據點防疫期間補助費用無法維持營運，五成恐退場，影響疫情後失智者無服務可使用。湯麗玉秘書長指出，失智據點暫停到點服務已造成許多失智家庭快撐不住，也加速失智者退化，因此呼籲中央應盡速比照社照及醫事C據點，提供失智據點防疫期間合理補助，目前也聯合全台12個失智症團體向立委陳情，獲得6位立法委員支持，紛紛函請衛福部研議辦理。

九成失智據點補助減少　恐衝擊照顧員生計　

因應第三級疫情，失智據點等社區式長照服務紛紛暫停服務，不僅補助經費銳減，也讓許多失智據點發出求救訊號。湯麗玉秘書長強調，根據台灣失智症協會的全台失智據點調查，兩天內就有全台18縣市超過150人回應，調查也發現超過九成表示補助經費減少，恐怕也使失智據點照顧人員的生計造成衝擊，呼籲中央應盡快給予相關協助。



資料來源：健康醫療網 失智者沒機會打疫苗！　失智協會籲納施打優先順序

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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為避免浪費，您認為是否能讓不在造冊名單上的其他人施打呢？

是，每一劑疫苗都該充分應用
否，應該要依照中央規定順序
95.68%4.32%
2021-06-24-2021-06-27
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