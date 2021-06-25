關節痛竟是高風險轉移性攝護腺癌！組合療法救命，找回行動力

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高風險轉移性攝護腺癌患者平均存活時間少於2年
根據國外研究發現，高風險轉移性攝護腺癌若未積極治療，平均存活時間大約在3年左右。「而台灣過去針對500多位病友，所進行的統計資料更顯示，高風險者若沒有給予恰當的治療，生存年數更可能少於2年。」楊明昕醫師分析國內外研究報告，呼籲民眾正視高風險轉移性攝護腺癌的危險性。
找出「高風險轉移性攝護腺癌」！3項符合2項要當心
楊明昕醫師指出，目前國內對於高風險轉移性攝護腺癌的定義條件，主要有3項：分別是格里森分數大於等於8分以上（滿分10分）、骨轉移位置超過4處、出現內臟轉移。若是符合上述3項其中2項，就屬於高風險轉移性攝護腺癌，千萬輕忽不得！
且這類病友除了可能出現頻尿、夜尿、漏尿等與攝護腺肥大相似的症狀外。由於癌細胞已轉移、侵犯到身體其他組織，往往還會伴隨有下肢水腫、腰痛、關節痛、骨頭痛等病症，常讓病友飽受疼痛所苦，嚴重影響生活品質。
七旬翁髖關節痛到走不動！竟是高風險轉移性攝護腺癌
楊明昕醫師分享，自己在門診就曾遇過一名70多歲的男性，前來門診就醫時，是由家屬用輪椅推進診間。原來這位男性因右側髖關節痛到沒辦法走路，剛開始以為是骨折到骨科就醫，沒想到照了X光檢查後，卻發現骨頭沒骨折。
隨後，在骨科醫師評估有異、懷疑有癌症骨轉移的可能下，轉診至泌尿科，經診斷確診罹患攝護腺癌。更令人驚訝的是，該名病友除了右側髖骨外，包含脊椎、肋骨、雙側肩胛骨和右側手臂等，已有多處骨轉移。
且抽血檢測更發現，該名病友攝護腺特異抗原（PSA）指數已高達400多、格里森分數為9分，多項指標都符合高風險性攝護腺癌標準。「照理說，這樣的情形下，病友應該已痛不欲生，但這位先生異常能忍，竟然忍到最後一刻，行走不便才就醫。」楊明昕醫師既不捨又佩服的說道。
傳統搭配新一代荷爾蒙藥物！「組合性療法」有助降低3成死亡率
所以，他第一時間便建議，該名病友採取「組合性療法」，也就是將原本傳統的荷爾蒙藥物，加上新一代的荷爾蒙治療藥物的方式來治療！楊明昕解釋，之所以推薦該名病友組合性療法來治療，是因為過去治療晚期攝護腺癌，多以傳統荷爾蒙治療，搭配打針、手術等方式為主。
但臨床實證發現，對高風險病友來說，單純使用傳統荷爾蒙療法，不但沒辦法完全控制住癌細胞。一旦發生「抗藥性」問題，患者的病情更容易因此迅速惡化，導致治療失敗。
還好，在醫療科技進步下，如今已有新一代的荷爾蒙標靶藥物可供選擇，能直接控制癌細胞的生長機轉，達到治療目的。現階段新一代的荷爾蒙藥物，主要可分為兩種抑制途徑：
（一）由上游直接抑制雄性荷爾蒙的產生，癌細胞在沒有糧食供給下，自然會凋亡。
（二）從下游抑制人體細胞和男性荷爾蒙接受體產生作用，進而阻斷男性荷爾蒙和癌細胞結合的可能。
這兩種藥物皆有健保給付，在醫師評估下選擇其一，搭配傳統荷爾蒙藥物使用，多能得到不錯的效果！楊明昕指出，根據國外臨床試驗顯示，高風險者採用傳統搭配新一代荷爾蒙治療的「組合性療法」，死亡率能大幅降低約3成，腫瘤惡化機率更能減少約5成。
而該名病患在用藥2個月後，不僅PSA指數從400多急速下降到大約5左右。該名病患再次回診，更已能自行走進診間，讓該位先生開心的直說：「我現在都不痛了。」顯著的改變也讓患者對於病程治療更有信心、更積極回診。
疫情下擔心回診有風險？視訊診療＋親友協助拿藥，安心有保障
除了分享自己門診收治的案例外，楊明昕也對新冠肺炎疫情下的攝護腺癌友們溫馨喊話：「有沒有按時服藥，對於病情控制及癒後非常重要！」許多癌友常會擔心，非常時期到醫院回診，易在無形中增加染疫的風險。不過，現在大部分的醫療院所都有提供「視訊診療」服務，可以透過網路視訊方式和病友討論身體狀況。病友再請親友協助至醫院外直接領取處方籤後至藥局領藥，不需要進到醫院內部，安全性也更高。