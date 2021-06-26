供電不能「斷氣」完成三接才是解方

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為何會有如此變化？莊秉潔認為，這是空汙所造成，尤其與燃煤電廠非常有關係。30年前台中電廠尚未設廠，當時就是北部為相關癌症重災區，直到台中電廠商轉後，生態開始改變。
天然氣補位 降燃煤發電
「燃煤電廠除了造成PM 2.5的汙染，更重要的是它排放的1級重金屬，譬如砷，也就是砒霜，70%是從燃煤電廠來。」莊秉潔分析，尤其由於中部雨量較少，所以20年前排放出來的砒霜，至今還在中部的土壤裡，因此造成當地的癌症比率非常高。
造成空汙的汙染源，除了燃煤發電，也有從中國飄來的霧霾，這是來自境外較不可控的部分；此外境內的二行程機車或是汽車排放，也是很重要的空汙來源。但要改善空汙，這其中仍以燃煤發電的減量最為必要且迫切。相較於燃煤，天然氣非常乾淨，完全沒有重金屬，「所以要降低燃煤電廠的汙染，又要能滿足用電的需求，最快的方式其實就是天然氣。」
莊秉潔指出，到了2025年，所有核能機組都必須除役，之後的能源配置，到底能不能趕得上用電需求的成長？此外，未來即將加徵碳稅，勢必對產業造成衝擊。舉例而言，歐盟將自2023年開始針對高碳排放產品課徵碳關稅，屆時中鋼及其下游廠商，就很難再把相關鋼鐵材料賣到歐盟。
據中鋼評估，若要生產零碳鋼材，需要15GW（百萬瓩）的綠電，換算即使台灣所有離岸風電開發完畢，也不夠中鋼使用。此外，要減少車輛汙染，最好的解決方式其實就是推行電動車，「所以還是要先解開電的這1題後，才有辦法解決車輛的汙染。」
台灣下一個階段要好好思考，如何走到完全綠能？莊秉潔認為，也只有天然氣可以快速支援，協助核能完全除役。因此現階段無論從空汙的觀點，或是穩定供電的角度，台灣興建液化天然氣的設備勢在必行，而且必須在2025年之前有一座新的天然氣接收站，才可以順利達成非核與減煤的時程，也才能降低中部癌症罹病的情況。
「所以這次為了藻礁爭議，如果讓第3天然氣接收站的完工時程後退1年半，對台灣傷害是很大的。」莊秉潔透露，當初藻礁公投在連署的時候，其實他也去幫忙，因為覺得當地的生態真的很難得。但他也指出，藻礁的生態，在潮間帶的確非常豐富，至於在水深10米到15米的區域是否存在藻礁生態，則有不同看法。
三接新規畫 避開生態區
如今為了避免可能破壞藻礁生態環境的爭議，政府已決定放棄原來21公頃填方區列置兩個儲槽的規畫，外推至離岸1.2公里、水深約20米處，原來規畫的碼頭、填方及疏濬工程，全部取消，讓第3接收站成為離岸接收站，完全不接觸可能的藻礁生態區。
莊秉潔指出，他很贊成藻礁公投的文本指出，藻礁議題就是為了要非核、減煤、救藻礁這樣的順序，就是要在2025年確定可以非核、減煤，也對藻礁做最大的保護，「三接其實影響的不只是大潭電廠的氣源及北部用電而已，甚至可以讓中火的4部燃煤機組被取代，讓兩部新燃氣機組運轉，就可以馬上減煤。」
莊秉潔認為，如何在經濟發展與環保間取得均衡點？是台灣無法迴避的課題。目前三接的規畫任何懷疑有礁體的地方，完全沒有挖方也沒有填方，甚至整個是離岸接收站，所以政府其實已經盡了最大努力，希望能擁有藻礁的生態，也同時能夠非核、減煤。為了人民的健康、供電的穩定，以及產業的發展，三接的重要性和迫切性都不該被忽視。