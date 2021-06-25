掀背經典 科技進階 第八代 Volkswagen Golf 280 eTSI R-Line 試駕

新在哪裡？

●外觀承襲歷代經典設計，車頭面積較前一代降至 2.21 立方公尺，風阻係數降至 0.275Cd，並導入 IQ.LIGHT 智慧燈組，全車系標配高爾夫球迎賓照地燈，自280 eTSI Style起配置水箱護罩連貫式 LED 定位燈

●車尾將 Golf 銘牌置於廠徽下方

●R-Line 車型擁有專屬 18 吋 Bergamo 鋁圈、外觀空力套件含徽飾、R-Line 三幅式運動化真皮多功能觸控方向盤、雙前座 R-Line 專屬徽飾、駕駛模式選擇、Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統，但取消駕駛座電動調整/按摩/記憶功能。

●內裝採用駕駛導向座艙，排檔桿改為電子線傳式

●230 eTSI Style 起配備三區恆溫空調，280 eTSI Style 等級起配備 Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機、Touch Slider 數位觸控列、原廠中文導航系統、無線 Apple CarPlay 與無線 Android Auto

●安全科技部分標配 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統 (Front Assist 車前碰撞預警系統 (含AEB自動輔助緊急煞車功能)、車側盲點警示系統、前方行人監控系統及 ACC 主動式固定車距巡航系統)，280 eTSI 再加 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統、主動式車道修正輔助系統、道路虛擬實境顯示功能 、車道維持及偏移警示系統 (含修正輔助)、Park Assist 自動停車輔助系統、Exit warning 離車安全警示系統、RTA 後方橫向車流警示系統 (含煞車輔助功能)

●動力導入 eTSI 48V 微油電動力系統，整合 48V 啟動馬達發電機、12V – 48V 直流電轉換器及 48V 鋰離子電池，支援動能回收功能使 48V 鋰電池儲存更多電力，並可運用馬達動力輔助引擎啟動及車輛起步，也可改善怠速熄火的運作，而 Electric Boost 電動馬達輔助，可為引擎提供 9kW 動力輸出及 50Nm 扭力，也支援 Eco Coasting 節能滑行功能，使油耗降低最高 10%，也可減少最多 8g/km 的排放。

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第 8 代 Golf 承襲歷代的經典設計，車頭面積較前一代降至 2.21 立方公尺，風阻係數降至 0.275Cd。

R-Line 車型擁有專屬的空力套件，細節以黑色鋼琴烤漆點綴。

第八代 Golf 的車身尺碼長寬高為 4,284x1,789x1,491 (mm)，軸距則為 2,619mm。

車尾將 Golf 車型字樣設於廠徽下方，排氣管兩側下方配置類排氣尾飾管造型。

水箱護罩連貫式 LED 定位燈為 280 eTSI 及 GTI 車型的標準配備，營造更強烈的科技感。

IQ.LIGHT 智慧燈組採用全 LED 光源，具備光感應自動啟閉及 Coming Home / Leaving Home 護送照明功能，除入門的 230 eTSI Comfort 外均搭載動態轉向輔助燈。

R-Line 車型在前葉子版設有專屬徽飾。

R-Line 車型足踏 Bergamo 鋁合金輪圈，配胎尺寸為 225/40R18。

LED 尾燈為全車系的標準配備，造型較第七代更為銳利，內部排列方式也頗富層次。

粗壯的 C 柱在第八代 Golf 持續傳承，擁有難以錯認辨識度。

第八代 Golf 採用駕駛導向座艙設計，以雙螢幕、線傳式電子排檔及觸控按鈕等設計來營造科技氛圍。

Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表為第八代 Golf 全車系標準配備，視覺效果清晰，顯示方式豐富。

抬頭顯示器投影至前擋風玻璃，以全彩方式呈現行車所需的重要資訊。

三幅式運動化真皮多功能觸控方向盤為 280 eTSI R-Line 的標準配備，兩側設有觸控按鈕及換檔撥片，受惠於透氣皮質的應用而帶來出色的握感。

燈具與除霧開關設於儀錶台左側，採用觸控式設計，並將燈號直接整合，位置就手。

Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機為 280 eTSI 及 GTI 的標準配備，內建 MIB 3 系統，支援 App-Connect 多媒體手機鏡射 (含無線 Apple CarPlay/Android Auto)及原廠中文導航系統 (含 MapCare 圖資更新) 等功能。

Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機下方配置 Touch Slider 數位觸控列，可操作音量及 Air Care Climatronic 三區電子恆溫空調，其中空調可切換智慧空調 / 傳統空調與淨化空氣共 3 種運作模式。

第八代 Golf 中控台的實體按鍵大幅減少，但保留警示燈、IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統、空調、駕駛模式及 Park Assist 自動停車輔助系統等功能的觸控按鈕。

中控台下方設有 2 組 USB Type-C 插座。

手機無線充電裝置為全車系的標準配備。

第八代 Golf 換上造型相當小巧的線傳式電子排檔桿，中央鞍座還整合引擎啟閉按鈕、P 檔、EPB 按鍵式電子手煞車及 Auto Hold 車輛靜止功能裝置開關，右側置物凹槽具備止滑功能。

中央鞍座後方設有 2 組具夾緊與止滑功能的置杯座，可將鑰匙於其中，一旁配備 12V 電源插座。

R-Line 車型採用 Carbon Gray 座艙飾板。

天窗可進行雙模式開啟，採光面積從前端延伸至約莫與 B 柱切齊處。

280 eTSI R-Line 車型採用 ArtVelours 類麂皮 / 織布跑車型座椅，較 280 eTSI Style 少去駕駛座多向電動調整、駕駛座按摩、駕駛座記憶功能及電動腰靠，改為全手動調整，頭枕為固定式，整體乘坐包覆性與支撐性均佳。

48V 輕油電動力系統的鋰電池模組安裝於副駕駛座椅下方。

後座空間受惠於平整的車頂造型而使頭部保有足夠餘裕，腿部空間也符合成年人士的乘坐需求，中央隆起面積在可接受的範圍。

280 eTSI 及 GTI 車型擁有三區恆溫空調，使後座乘客可調整所需的溫度，面板下方設有 2 組 USB Type-C 插座。

前座椅背除了設有地圖袋，也配置上方 2 組小型置物袋，提昇收納表現。

附表為本站實測座艙空間之數據。

第八代 Golf 的行李廂標準置物空間為 380 公升，透過後座椅背 6/4 分離傾倒功能可進一步擴充至 1,237 公升，內部格局方正，底板與座椅間也算是平整。

附表為本站實測後行李廂空間之數據。

280 eTSI 車型在標配 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統的基礎上，增加 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統及主動式車道修正輔助系統等多項配備，達到 Level 2 的半自動駕駛程度。

第八代 Golf 除 GTI 車型外均導入 eTSI 48V 輕油電動力系統。