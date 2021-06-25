掀背經典 科技進階 第八代 Volkswagen Golf 280 eTSI R-Line 試駕

●外觀承襲歷代經典設計，車頭面積較前一代降至 2.21 立方公尺，風阻係數降至 0.275Cd，並導入 IQ.LIGHT 智慧燈組，全車系標配高爾夫球迎賓照地燈，自280 eTSI Style起配置水箱護罩連貫式 LED 定位燈
●車尾將 Golf 銘牌置於廠徽下方
●R-Line 車型擁有專屬 18 吋 Bergamo 鋁圈、外觀空力套件含徽飾、R-Line 三幅式運動化真皮多功能觸控方向盤、雙前座 R-Line 專屬徽飾、駕駛模式選擇、Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統，但取消駕駛座電動調整/按摩/記憶功能。
●內裝採用駕駛導向座艙，排檔桿改為電子線傳式
●230 eTSI Style 起配備三區恆溫空調，280 eTSI Style 等級起配備 Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機、Touch Slider 數位觸控列、原廠中文導航系統、無線 Apple CarPlay 與無線 Android Auto
●安全科技部分標配 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統 (Front Assist 車前碰撞預警系統 (含AEB自動輔助緊急煞車功能)、車側盲點警示系統、前方行人監控系統及 ACC 主動式固定車距巡航系統)，280 eTSI 再加 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統、主動式車道修正輔助系統、道路虛擬實境顯示功能 、車道維持及偏移警示系統 (含修正輔助)、Park Assist 自動停車輔助系統、Exit warning 離車安全警示系統、RTA 後方橫向車流警示系統 (含煞車輔助功能)
●動力導入 eTSI 48V 微油電動力系統，整合 48V 啟動馬達發電機、12V – 48V 直流電轉換器及 48V 鋰離子電池，支援動能回收功能使 48V 鋰電池儲存更多電力，並可運用馬達動力輔助引擎啟動及車輛起步，也可改善怠速熄火的運作，而 Electric Boost 電動馬達輔助，可為引擎提供 9kW 動力輸出及 50Nm 扭力，也支援 Eco Coasting 節能滑行功能，使油耗降低最高 10%，也可減少最多 8g/km 的排放。
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第 8 代 Golf 承襲歷代的經典設計，車頭面積較前一代降至 2.21 立方公尺，風阻係數降至 0.275Cd。Volkswagen Golf 堪稱是最經典的掀背車系，自 1974 年問世以來已發展出 8 個世代，最初以取代 Beetle 為目標，後續更衍生出 GTI 性能鋼砲、Variant 旅行車、Cabriolet 敞蓬車及 Jetta/Bora/Vento 房車等車型，成為品牌相當重要的銷售支柱。原廠在 2019 年推出全新大改款第八代車型，僅供應五門掀背及旅行車，將集團最新科技大量挹注，國內則由台灣福斯汽車規劃在今年 7/1 正式上市，在掀背車部分的引進編成分別是 230 eTSI Comfort、230 eTSI Life、280 eTSI Style、280 e-TSI R-line 及 GTI 共 5 款，旅行車則則引進280 eTSI Style及280 eTSI R-Line 共 2 款，本次試駕車型為 280 eTSI R-Line 掀背。
R-Line 車型擁有專屬的空力套件，細節以黑色鋼琴烤漆點綴。外觀方面，第 8 代 Golf 承襲歷代的經典設計，車頭面積較前一代降至 2.21 立方公尺，風阻係數降至 0.275Cd，並導入 IQ.LIGHT 智慧燈組，上方配置從水箱罩延伸而出的 LED 光條，搭配下方的圓弧造型，形成強烈的對比。而前保險桿的氣壩面積加大，R-Line 車型以黑色鋼琴烤漆點綴，車側擁有 Golf 車系一貫的粗壯 C 柱設計，車頂線條相較上一代更為流線，車身腰線也更為立體。車尾部分，可以看到整體線條更為硬朗，Golf 銘牌位於廠徽下方，全新的尾燈與腰線相接一起。
第八代 Golf 的車身尺碼長寬高為 4,284x1,789x1,491 (mm)，軸距則為 2,619mm。
車尾將 Golf 車型字樣設於廠徽下方，排氣管兩側下方配置類排氣尾飾管造型。
水箱護罩連貫式 LED 定位燈為 280 eTSI 及 GTI 車型的標準配備，營造更強烈的科技感。
IQ.LIGHT 智慧燈組採用全 LED 光源，具備光感應自動啟閉及 Coming Home / Leaving Home 護送照明功能，除入門的 230 eTSI Comfort 外均搭載動態轉向輔助燈。
R-Line 車型在前葉子版設有專屬徽飾。
R-Line 車型足踏 Bergamo 鋁合金輪圈，配胎尺寸為 225/40R18。
LED 尾燈為全車系的標準配備，造型較第七代更為銳利，內部排列方式也頗富層次。
粗壯的 C 柱在第八代 Golf 持續傳承，擁有難以錯認辨識度。內裝方面，第八代 Golf 相較於第七代擁有明顯的革新，大量採用電子線傳技術，換上短小的線傳式電子排檔桿設計，並將 P 檔獨立以按鈕呈現，搭配雙螢幕架構及取代傳統按鈕的觸控按鈕，使整體座艙的科技感相當濃厚。配備部分，10.25 吋全邏輯數位化儀表、MIB 3 多媒體系統、手機無線充電裝置、座艙氣氛燈及恆溫空調為全車系標準配備，230 eTSI 以上更升級為三區恆溫空調，280 eTSI 以上升級 30 色氣氛燈，多媒體螢幕提昇至 10 吋，還帶來 Touch Slider 數位觸控列等豐富配備，而 R-Line 車型則透過三幅式運動化真皮多功能觸控方向盤、雙前座 R-Line 專屬徽飾及 Carbon Gray 座艙飾板等配備來強化運動感。
第八代 Golf 採用駕駛導向座艙設計，以雙螢幕、線傳式電子排檔及觸控按鈕等設計來營造科技氛圍。
Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表為第八代 Golf 全車系標準配備，視覺效果清晰，顯示方式豐富。
抬頭顯示器投影至前擋風玻璃，以全彩方式呈現行車所需的重要資訊。
三幅式運動化真皮多功能觸控方向盤為 280 eTSI R-Line 的標準配備，兩側設有觸控按鈕及換檔撥片，受惠於透氣皮質的應用而帶來出色的握感。
燈具與除霧開關設於儀錶台左側，採用觸控式設計，並將燈號直接整合，位置就手。
Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機為 280 eTSI 及 GTI 的標準配備，內建 MIB 3 系統，支援 App-Connect 多媒體手機鏡射 (含無線 Apple CarPlay/Android Auto)及原廠中文導航系統 (含 MapCare 圖資更新) 等功能。
Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機下方配置 Touch Slider 數位觸控列，可操作音量及 Air Care Climatronic 三區電子恆溫空調，其中空調可切換智慧空調 / 傳統空調與淨化空氣共 3 種運作模式。
第八代 Golf 中控台的實體按鍵大幅減少，但保留警示燈、IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統、空調、駕駛模式及 Park Assist 自動停車輔助系統等功能的觸控按鈕。
中控台下方設有 2 組 USB Type-C 插座。
手機無線充電裝置為全車系的標準配備。
第八代 Golf 換上造型相當小巧的線傳式電子排檔桿，中央鞍座還整合引擎啟閉按鈕、P 檔、EPB 按鍵式電子手煞車及 Auto Hold 車輛靜止功能裝置開關，右側置物凹槽具備止滑功能。
中央鞍座後方設有 2 組具夾緊與止滑功能的置杯座，可將鑰匙於其中，一旁配備 12V 電源插座。
R-Line 車型採用 Carbon Gray 座艙飾板。
天窗可進行雙模式開啟，採光面積從前端延伸至約莫與 B 柱切齊處。
280 eTSI R-Line 車型採用 ArtVelours 類麂皮 / 織布跑車型座椅，較 280 eTSI Style 少去駕駛座多向電動調整、駕駛座按摩、駕駛座記憶功能及電動腰靠，改為全手動調整，頭枕為固定式，整體乘坐包覆性與支撐性均佳。
48V 輕油電動力系統的鋰電池模組安裝於副駕駛座椅下方。
後座空間受惠於平整的車頂造型而使頭部保有足夠餘裕，腿部空間也符合成年人士的乘坐需求，中央隆起面積在可接受的範圍。
280 eTSI 及 GTI 車型擁有三區恆溫空調，使後座乘客可調整所需的溫度，面板下方設有 2 組 USB Type-C 插座。
前座椅背除了設有地圖袋，也配置上方 2 組小型置物袋，提昇收納表現。
附表為本站實測座艙空間之數據。
第八代 Golf 的行李廂標準置物空間為 380 公升，透過後座椅背 6/4 分離傾倒功能可進一步擴充至 1,237 公升，內部格局方正，底板與座椅間也算是平整。
附表為本站實測後行李廂空間之數據。安全防護方面，第八代 Golf 標配 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統 (Front Assist 車前碰撞預警系統 (含AEB自動輔助緊急煞車功能)、車側盲點警示系統、前方行人監控系統及 ACC 主動式固定車距巡航系統)，280 eTSI 再加 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統、主動式車道修正輔助系統、道路虛擬實境顯示功能 、車道維持及偏移警示系統 (含修正輔助)、Park Assist 自動停車輔助系統、Exit warning 離車安全警示系統、RTA 後方橫向車流警示系統 (含煞車輔助功能)。
280 eTSI 車型在標配 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統的基礎上，增加 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統及主動式車道修正輔助系統等多項配備，達到 Level 2 的半自動駕駛程度。動力配置方面，第八代 Golf 280 eTSI 採用 1.5 升直列四缸渦輪汽油，於 5,000~6,000rpm 間可輸出 150hp 最大馬力，於 1,600~3,500rpm 間可輸出 25.5kg-m 峰值扭力，至於首度導入的 eTSI 48V 輕油電動力系統，整合 48V 啟動馬達發電機、12V – 48V 直流電轉換器及 48V 鋰離子電池，支援動能回收功能使 48V 鋰電池儲存更多電力，並可運用馬達動力輔助引擎啟動及車輛起步，也可改善怠速熄火的運作，而 Electric Boost 電動馬達輔助，可為引擎提供 9kW 動力輸出及 50Nm 扭力，也支援 Eco Coasting 節能滑行功能，使油耗降低最高 10%，也可減少最多 8g/km 的排放。
第八代 Golf 除 GTI 車型外均導入 eTSI 48V 輕油電動力系統。駕駛 Golf 280 eTSI 上路，其加速力道與第七代 Golf 280 TSI 的差異不大，加速平順夠力，運轉精緻度也符合期待，特別是低速時的表現較過去更為流暢，而 48V 輕油電動力系統的導入更大幅削減怠速熄火運作時的震動感，引擎運轉狀態更可於液晶螢幕中顯示，讓駕駛可即時掌握汽缸歇止、滑行及油耗數值等資訊，有助於改善駕駛方式，創造更優異的能源效率。
乘駕感受方面，280 eTSI R-Line 車型在 MQB Evo 模組化平台底盤，以及均附防傾桿的前麥花臣、後多連桿懸吊系統基礎上，配置了 R-Line 專屬運動化懸吊系統，以及 Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統，創造相當精準的轉向表現，方向盤左右死點接近 Ford Focus ST，行路感受沉穩但不致過度硬朗，進入山路行駛時避震器可提供足夠的支撐性。整體來說，第八代 Golf 在提供駕馭樂趣之餘，保留應有的乘坐品質，其 NVH 工程品質也達到水準之上，整體協調性仍屬歐洲非豪華品牌 C-Segment 車款的優等生。
第八代 Golf 承襲前輩們沉穩、實用與耐看等優點，透過配備大量堆疊的方式帶給消費者實質的升級感，甚至具備叫陣豪華品牌入門車款的實力，適合追求科技與帥氣的消費族群列入考慮，喜愛熱血駕馭者則可考慮 GTI，甚至期待旗艦 R 車行。若第八代 Golf 在 7/1 正式發表時能開出具競爭力的售價，相信可以延續過去受到歡迎的市場熱度。