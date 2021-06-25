▲ Maserati 跨界合作潮流教父藤原浩 限量推出 Ghibli Fragment 特仕版

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此次跨界合作來自於 Maserati FUORISERI 專屬客製化項目，根據個人品味打造出獨一無二的座駕。作為全球潮流引領者，特立獨行的藤原浩是 1980 年代東京街頭文化先驅，是最早將嘻哈音樂引進日本的 DJ 之一。身兼製作人與音樂人雙重身份的他，曾與諸多國際知名藝人合作，同時，藤原浩也十分擅長以視覺藝術的方式呈現都會生活的各種面貌。
Ghibli Fragment 限量特仕版，在潮流教父藤原浩親自操刀之下，大膽彰顯其獨特的街頭風格。外觀上，水箱欄柵及空力套件重現 Maserati 經典的網狀格柵，並鑲上 Fragment 專屬銘牌; 挾帶叛逆氣息的 20 寸 Urano 消光黑輪圈及 C 柱上 Fragment 特有的閃電徽飾，完全顛覆 Maserati 傳統設計。車室內選用極具奢華質感的 Alcantara 頂級皮革座椅，搭配 Ghibli Fragment 字樣的專屬立體刺繡及亮藍色安全帶，前衛個性化設計表露無遺。
更值得一提的是，車側散熱鰭孔下方 Ghibli Fragment 鐫刻上一串神秘代碼 M157110519FRG，前方四碼“M157”代表 Ghibli 的車型 ID；“110519”是記錄藤原浩和 Maserati 設計中心首次見面日期 (2019 年 11 月 5 日)；“FRG” 則為 Fragment 縮寫，紀念此次的跨界合作。
當 Maserati 遇上藤原浩，兩個大膽靈魂將奢華義式美學與日系街頭文化，完美激盪出前所未見的火花，而這股義式街頭風格也將同步襲臺。Maserati Taiwan 預計將於今年第四季，限量引進 Ghibli Fragment 特仕版。
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https://www.maserati.com/tw/zh/models/fragment-design-x-maserati