▲ Volkswagen Golf 八代 7/1 正式發表 數位革新搶先看

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Golf 第八代以數位化科技層層推疊 Volkswagen 新世代簡約車室風格，全車系採用 10.25 吋全邏輯數位化儀表、數位觸控燈組制面板，讓資訊顯示清晰且介面簡單易懂，其中 10.25 吋全邏輯數位化儀表是全車系標配。Golf 內裝中控台樣貌大幅變革，280 eTSI 以上車型搭載全新 10 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3），以 MIB3 Advanced Tab 鏡面觸控面板，提供大螢幕清晰介面隨喜操作，同時具備無線 Apple CarPlay 及提供 Volkswagen 首款無線 Android Auto 功能，讓車機與手機的連結更加方便。此外，除了透過中控螢幕設定各項功能之外，駕駛也可藉由螢幕下方的 Touch Slider 數位觸控列或中控台觸控快捷鍵，迅速調整空調、音量、座椅加熱、啟閉故障警示燈和行駛模式等實用功能。
Golf 第八代改採以數位訊號傳送檔位的全新電子線傳式排檔系統，整體造型簡約俐落，同時因排檔座所需空間大幅降低，空間設計運用更加彈性，位於中控台下方的置物空間不僅方正且擁有雙 USB Type-C 插座，再加上全車系標配手機無線充電裝置，滿足智慧型手機不斷電的連續使用需求。為了營造更輕鬆愜意的車室氛圍，Golf 首度配有含多重模式選擇的車室氛圍燈，230 eTSI 與 280 eTSI 分別擁有 10 色及 30 色多元選擇，其中獨家具備可分層及雙色設計，依據心情喜好任意調整上下層色彩。
Golf 的 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，主動安全輔助功能再進化升級，其中全速域 ACC主動式固定車距巡航系統於靜止起步時間從原有 3 秒提升至 10 秒，前車起步即可自動跟上，且首度新增道路虛擬實境顯示功能，啟動 Travel Assist智慧車陣穿梭系統時，可將周圍路況以 3D 介面顯示於數位化儀表中，對路面標線、機車、汽車或大貨車進行多標的辨識，最多可偵測三線道路範圍，協助駕駛清楚掌握周遭車況、降低事故風險。此外，首度新加入 Exit Warning離車安全警示系統，在車輛熄火時的三分鐘內，系統即啟動雷達感應隨時偵測駕駛座車側移動車輛及機車，並且於駕駛開門時提供盲點警示燈提醒及聽覺警示，有效保護用路人雙方安全，降低意外撞擊發生機率。
Golf 未演先轟動，未上市即引發消費者熱烈關注和詢問，台灣福斯汽車推出全台第一個 Line 邀請制汽車俱樂部「The Golf 8 Line Club」，一週內會員數已達近三千，俱樂部搶先市場公布第八代 Golf 最新資訊，並提供歷代 Golf 精美桌布、名人線上聊天室、Golf 趣味冷知識等專屬內容，而加入需輸入限量邀請碼，擁有金卡會員資格的 Golf 既有車主可自動獲得邀請碼，消費者也可透過官方臉書粉絲專頁每日簽到或洽詢全台授權展示及服務中心索取。近日台灣福斯汽車逐漸揭開車型編成與配備陣容的神秘面紗，且陸續釋放相關最新影片介紹，同時訂於 7 月 1 日（四）正式宣告上市，後續各項店頭活動與展示車也將隨之啟動與進駐 Volkswagen 全台授權展示中心，歡迎關注台灣福斯汽車官網、官方臉書粉絲團或洽全台Volkswagen授權展示中心詢問。