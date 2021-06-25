「N」性能形象的初試啼聲　　Hyundai Kona N Line 試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀
●自 2017 年登場首度迎來產品中期的改款車型(首次於2020年9月海外亮相)。
●外型以原有的輪廓經過重新雕塑，取消引擎蓋與水箱罩之間的橫格柵，換上新設計的水箱護罩與分離式頭燈組。
●增列全新的 N Line 運動化車型，具有專屬外觀與內裝套件(18吋鋁圈、蜂巢水箱罩、單邊雙出尾管、專屬銘牌、運動化方向盤、換檔撥片)，前剎車碟盤增大至 320mm。
●內裝中控台上的觸控螢幕從 7 吋升級為 8 吋，N Line 車型升級搭載 10.25吋全液晶儀表板。
●全車系標配 Hyundai SmartSense，包含FCA 前方主動煞停輔助、FCW 前方撞擊警示、LFA 車道維持輔助、LKA 車道偏移輔助、LDW 車道偏移警示、DAW 駕駛疲勞警示，以及 SCC 全速域主動車距維持、BCA 盲區碰撞避免輔助、BCW 盲區偵測警示、LCA 車道變換警示，建構 LEVEL 2 等級安全輔助駕駛機能。
●動力系統汽油車型一樣採用單一 1.6L 渦輪增壓汽油引擎，但最大馬力從 177ps 提升至 198ps，0-100km/h 加速從 7.9 秒縮短至 7.7 秒。
隨著休旅車市場的份額越來越大，休旅車也衍生出各種不同尺碼級距的車型，2017 年誕生來自韓國的 Hyundai Kona 便是在這不斷成長的市場當中所孕育而出的一款小型運動休旅。
不過在 Hyundai Kona 誕生之際，全球汽車市場也因應未來日趨嚴格的排放法規，開始轉型投入新能源系統的開發，因此作為品牌的全球戰略車款，為了迎合消費者多元的需求，Kona 成為了目前 Hyundai 旗下唯一提供傳統渦輪燃油引擎、Hybrid 動力以及純電動車三種不同動力組合的休旅車款。
其中南陽實業選擇以 1.6T 車型在 2018 年 11 月初探國內市場，先後提供 4WD 與 2WD 車型，目前後者為車系的銷售主力，而 Hybrid 車型則是於 2020 年 5 月在台上市，並藉此著手 Electric 純電動車的導入計畫，也預定在此次小改款車型推出後首次投入市場販售，佈局新能源市場。
Kona N Line 車身尺碼長寬高分別是 4,215mm x 1,800mm x 1,570mm，軸距為 2,600mm。Kona 身為 Hyundai 全球化戰略車款，憑藉大膽外型與強烈個性化的風格定位，自然成為 Hyundai 旗下性能 N 子品牌的目標車款，除了本次試駕一般消費者接受度較高的 N Line 運動化車型之外，亦有賽道賽道血統的 Kona N 性能版本，以滿足更專精的玩家。
Kona N Line 是以一般標準 1.6 Turbo 車型為基礎，外觀上具有專屬 N Line 空力套件，車頭具備專屬的鯊魚車頭造型，搭配黑色網格水箱護罩設計、N Line 銘板、N Line 黑色蜂巢進氣壩、前保桿採垂直進氣簾，並將全車塑料件施以同車色烤漆處理，使得視覺效果更加銳利與一致性。車尾分離式導光條尾燈、後下擾流鰭片、專屬的運動化雙出尾管層次設計，兼具性能氣息及空氣力學，加上 18 吋雙色運動化鋁圈配置性能跑胎，展現 N Brand 的狂傲個性。
小改款 Kona 車頭前臉包含燈組、保桿及水箱護罩悉數重新設計，N Line 則透過黑色網格水箱護罩、黑色蜂巢進氣壩、前保桿採垂直進氣簾提升性能味道。
N Line 車型廠徽移至水箱護罩中央，並新增三道式格柵設計。
水箱護罩鑲上 N Line 銘板表明身分。
分離式頭燈組造型更銳利化，搭配 LED 光源提供水準之上的照明表現。
葉子板上也有 N Line 銘板點綴。
N Line 標準搭載 18 吋雙色切削鋁圈，配胎尺碼為 235 / 45 R18。
尾燈造型保持不變，但內部的 LED 燈組結構重新排列，更具科技感受。
方向燈與霧燈位於保桿上方，方向燈面積加大並改以 LED 燈組呈現，較過往更具有辨識度。
為提升性能風格，N Line 車型採取單邊雙出尾管設計；一般標準車型則使用隱藏設計。內裝部分，全車仍採用大量的硬質塑膠來鋪陳，並透過壓花處理提彌補車室的氛圍，而這點在這次小改款上更加明顯。此次原廠設計師針對冷氣出風口重新設計，兩側圓形出風口內部結構改以渦輪造型呈現，中央橫式出風口則採用回字形設計，並同樣於中央點施以 Red-Stitch 塗裝點綴。配備方面中控台上的觸控螢幕從 7 吋升級為 8 吋，N Line 車型則升級搭載全新的 10.25 吋全液晶儀表板，並包括 N Brand 標誌，座椅、方向盤、專屬排檔頭採用 N Line Red-Stitch 紅色縫線來增添車室的運動風格。配備上也導入 HUD 抬頭顯示器、Qi 無線充電盤、後座 USB 充電孔等，且搭載無線 Apple CarPlay & Android Auto 影音娛樂系統，更增添使用上的便利性。
全新的 10.25 吋全液晶儀表板將車輛功能整合於中，並且可以針對駕駛模式切換介面，帶來相當耳目一新的科技體驗感。
三輻式方向盤採用皮質包覆，握感扎實、舒服，兩側的功能按鍵都相當就手易操作，在下方還有 N Brand 標誌。
中控台上的觸控螢幕從 7 吋升級為 8 吋，且搭載無線 Apple CarPlay & Android Auto 影音娛樂系統，更增添使用上的便利性。
恆溫空調維持單區的設定，上方的冷氣出風口導入回字形設計。
專屬排檔頭採用 N Line Red-Stitch 紅色縫線，排檔頭造型獨特、握感扎實度十足。
原先應用在 Hybrid 車型上的 EPB 電子手剎車及 Auto Hold 也成為小改款車型的標準配置。
N Line 車型新增 Qi 無線充電板。
座椅與過往造型並無不同，但在 N Line 車型上更具備 8 向電動調整功能，同時透過 Red-Stitch 紅色縫線/滾邊來營造熱血的氛圍。雖然造型上鑲對普通，不過乘坐起來左右腰部的包覆感優異，發泡棉厚實、支撐力足夠。
門飾板僅有手肘枕靠處採用皮質鋪陳。
一般成年男性乘坐於後座伸展空間並不算大，坐進去僅能說夠用，整體表現上在同級間是屬於中庸。
小改款車型同樣沒有後座出風口，但額外提供了一組 USB 充電孔及置物槽。
後行李廂內部空間相當方正，官方宣稱在標準狀態下擁有 374L 的表現，底板能進一步下移擴展垂直空間實用性。安全方面，此次小改款全車系標準搭載 SmartSense 主動安全科技，包含 FCA(CAR/PED/CYC) 前方主動煞停輔助系統、DAW 駕駛疲勞警示系統、FCW 前方撞擊警示系統、LDW 車道偏離警示系統、LKA 車道偏移輔助系統、HBA 遠近光燈調節系統，在勁化版以上更提供 0-180 km/h 內可作動的 SCC 智慧型主動車距維持系統 (附Stop & Go)、LFA車道維持輔助系統滿足 Level 2 的安全等級，此外也提供 RCCA 後方交通防撞主動剎車輔助系統、BCA 盲區防撞主動煞車輔助系統、、BCW 盲區偵測警示系統、RCCW 後方交通防撞系統、LCA 車道變換警示系統、LVDA 前車駛離警示系統、ROA 後座成員下車警示系統以及 SEA 車門啟閉防撞警示系統等，建構出更完整的安全輔助。
動力系統雖然維持 1.6 升渦輪增壓四缸引擎搭配 7 速雙離合器變速箱的配置，但這次原廠強調引擎經過重新調校，最大馬力從 177ps 提升至 198ps/6,000rpm，峰值扭力維持 27kgm/1,600~4,500rpm 的表現，且變速箱經過離合器散熱及換檔控制優化後，0 到 100 km/h 也從 7.9 秒進步至 7.7 秒，堪稱是鋼砲等級的 B-Segment 休旅。
Kona N Line 動力系統配置雖然與過往相似，但實際在駕馭上可以感受出變速箱經過原廠優化之後，於市區隨著車流游走 2~3 檔的切換更為順暢，過往詬病的頓挫感已消弭許多。最大馬力再提升之後，整體加速力道更加充沛，高速再加速延伸力相當優異，開上路宛如是駕馭著一台掀背鋼砲。
當然除了優異的動能表現之外，此次小改款 Kona 也增列 6 種駕馭模式，可以透過變速箱側中島旋鈕快速切換模式，包括 Drive Mode（節能、運動、一般）以及 Traction Mode 越野脫困模式（雪地、泥濘及沙地），其做動乃是透過行車電腦判斷車輪打滑時提供額外動力，尋找輪胎抓地力協助車輛脫困，提供玩家性能之外的休旅樂趣體驗。
在操控表現上，Kona N Line 懸吊系統為前麥花臣、後非獨立連桿的設計，操駕起來路感明確、保有傳統歐系車的沉穩感受。避震器阻尼在市區行駛時適中，遇到碎震不會有多餘的晃動；但若是於山路進行更激烈的操駕支撐性則略顯不足。
Hyundai Kona 自 2018 年隨即以強勁動力與獨特外觀風格進軍國內進口小型休旅市場，性能、配備與安全性讓其競爭力不俗，但因產品價格面臨國產以及其他眾多進口同級車的環伺，始終難以說服一般消費者。然而這次南陽實業選擇以 N Line 車型來塑造 N 品牌的性能形象，搭配其完整度高的造車能力，或許更能開拓並吸引不同的消費族群，再一次重新奠定市場基礎。