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疫苗猶豫分成三個類別，前提是即便已有疫苗可以打，卻出現下列現象：雖然接受要打，但心中仍有不安，稱為被動接受；能拖就拖，或是只接受某種疫苗，稱為延遲接受；另外就是死都不打的類型，則稱完全拒絕。決定是否會出現疫苗猶豫有三大關鍵，姜學斌醫師解釋：
1. 信心：相信疫苗安全、信任打疫苗的體制，對於可能的不良事件處理也有信心。
2. 滿意：倘若目前感染疾病風險仍低，且疫苗並非必要手段時，可能就不會想要打疫苗。甚至想藉由群體免疫，自己就可以不用打疫苗。
3. 方便：是否可以簡單取得，距離近、便宜、不需等待。
全球皆有疫苗猶豫 在乎自己大於群體
疫苗猶豫並不是僅存在台灣，在世界上也並不少見。姜學斌醫師表示，歐美國家的疫苗猶豫者統計起來有近一半，韓國與日本大概有一半以上都是疫苗猶豫者，疫苗猶豫現象與許多背景因素相關，包括文化、戰爭、民眾對政府信任度等，要解決這一現象，需要長遠的計畫。今年5月刺胳針公共衛生期刊有一篇研究顯示，要說服疫苗猶豫者，解釋疫苗對個體的幫助，遠比起告知群體的好處有用。延伸來說，疫苗猶豫者可能較在乎的是自己，而非群體，因此用全體、國家、為別人想的大帽子扣在那些不想打疫苗的人身上，其實沒什麼用。
疫苗致死原因 過敏性休克與血栓
以AZ疫苗為例，在國外直接相關的致死原因，主要是注射完半小時內會出現的嚴重過敏性休克，另外則是在注射4-28天後出現的血栓併血小板低下症後群（TTS）。所以這幾天傳出的死亡個案，普遍認知是「直接與疫苗相關」的機會不大，因為這兩種死因一個來超快、一個要等至少幾天以上。但未來是否會出現與疫苗相關的死亡個案，還是要持續觀察。
打不到疫苗 躲好躲滿也有效
在打疫苗前，評估好自我狀態很重要，指揮中心也強調近期身體有狀況，或是慢性病情不穩定者，要仔細考慮是否要暫緩施打，最好能與主治醫師諮詢。若暫時打不到或是不適合打，今年6月初的英國研究也指出，其實做好完整自我防護，口罩確實戴好，並避免外出，保護力與接受完整2劑疫苗相當，但疫苗不是萬能的，打完疫苗並不保證不會染病，繼續落實防疫新生活依舊很重要。
想勸親友打疫苗 同理心最重要
民眾若想勸說親友接種，姜學斌醫師強調，同理心很重要，每個人考量的點不同，不要以道德勒索的方式強迫對方，也不要誇大恐懼威脅對方。姜學斌醫師建議，先表達自己的關心，在說服他之前，先完整聆聽他擔心的點，整理後回饋給他聽並做確認，讓對方知道你明白他的焦慮。再依照個人情況，分析好處、壞處，並分享自己的決定。對於疫苗猶豫者，給予個人化的建議，比告知群體免疫好處來的有意義。最後，姜學斌醫師提醒，不論如何選擇權仍在對方手上，即使勸說失敗，也不要影響彼此的感情，「希望愛依舊在」。
資料來源：
1.https://www.facebook.com/TalkAboutLifeWithDrPony/posts/123491379929116
2.MacDonald NE; SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy. Vaccine hesitancy: Definition, scope and determinants. Vaccine. 2015 Aug 14;33(34):4161-4. doi: 10. 1016/j. vaccine.2015.04.036. Epub 2015 Apr 17.PMID: 25896383.
3.Freeman D, Loe BS, et. Al. Effects of different types of written vaccination information on COVID-19 vaccine hesitancy in the UK (OCEANS-III): a single-blind, parallel-group, randomised controlled trial. Lancet Public Health. 2021 Jun;6(6):e416-e427. doi: 10.1016/S2468-2667(21)00096-7. Epub 2021 May 13. PMID: 33991482; PMCID: PMC8116130.
資料來源：健康醫療網 想打又不敢打 你認識「疫苗猶豫」嗎？
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