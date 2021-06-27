Ford Kuga ST-Line No.038 ---- 雨刷操作與使用感受

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第三代國產 Ford Kuga 車系除了受訂生產的 EcoBoost180 雅緻型之外，均配備雨滴感應式自動雨刷，前後雨刷都採用軟骨設計。在前擋風玻璃部分，雨刷片尺碼為左 24、右 20 吋，以一大一小的類同心圓方式運轉，實際刷除時可涵蓋駕駛視線所需的範圍，左右雨刷間並無太大的間隙，副駕駛座視線右上角雖無法刮除，但不致於影響駕駛視線。後雨刷設置於後擋風玻璃中央下方，歇止位置為右側，透過 11 吋的雨刷片可在雨天刮出足夠駕駛判斷後方動態的視線。
操作方面，第三代 Kuga 將雨刷相關功能整合於方向機右側的撥桿當中，向上撥可調整三段刮除速度，向下撥則可啟動單次快速刷動，至於間歇刷動則是透過滾輪進行 3 段調整，後雨刷開關位於撥桿右側，往上撥動可開啟 2 段速度調整，在相互的搭配之下，可滿足不同車速或雨勢的需求。
本週使用情形方面，Kuga ST-Line 主要由小七哥本人駕駛，自前一次加滿 98 無鉛汽油之後，適逢疫情期間大幅減少不必要之移動，均於台北市區內短途行駛，並因應影片拍攝作業而有多次怠速，合計行駛 276 公里後添加 45.8 公升的 98 無鉛汽油，算換平均油耗數字約為 6.026km/L。