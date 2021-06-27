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Ford Kuga ST-Line No.038 ---- 雨刷操作與使用感受

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-27 09:55:40

Ford Kuga ST-Line 自去年 (2020) 9 月加入本站長期測試車隊陣容迄今，度過秋冬與春季，逐漸邁入夏季，經歷多次雨天行車，深刻體驗原廠雨刷的設計。

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第三代國產 Ford Kuga 車系除了受訂生產的 EcoBoost180 雅緻型之外，均配備雨滴感應式自動雨刷，前後雨刷都採用軟骨設計。在前擋風玻璃部分，雨刷片尺碼為左 24、右 20 吋，以一大一小的類同心圓方式運轉，實際刷除時可涵蓋駕駛視線所需的範圍，左右雨刷間並無太大的間隙，副駕駛座視線右上角雖無法刮除，但不致於影響駕駛視線。後雨刷設置於後擋風玻璃中央下方，歇止位置為右側，透過 11 吋的雨刷片可在雨天刮出足夠駕駛判斷後方動態的視線。

操作方面，第三代 Kuga 將雨刷相關功能整合於方向機右側的撥桿當中，向上撥可調整三段刮除速度，向下撥則可啟動單次快速刷動，至於間歇刷動則是透過滾輪進行 3 段調整，後雨刷開關位於撥桿右側，往上撥動可開啟 2 段速度調整，在相互的搭配之下，可滿足不同車速或雨勢的需求。

本週使用情形方面，Kuga ST-Line 主要由小七哥本人駕駛，自前一次加滿 98 無鉛汽油之後，適逢疫情期間大幅減少不必要之移動，均於台北市區內短途行駛，並因應影片拍攝作業而有多次怠速，合計行駛 276 公里後添加 45.8 公升的 98 無鉛汽油，算換平均油耗數字約為 6.026km/L。

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民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.3%94.7%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.25%35.75%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.69%63.31%
2021-06-25-2021-06-28
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