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民眾施打新冠疫苗後，會依據個人體質而產生不同的副作用，如注射部位紅腫疼痛、頭痛、肌肉痛、發燒、疲倦、畏寒以及噁心等。中榮灣橋分院醫療部林耘德主任說明，目前坊間流傳，可於施打前後吃止痛藥，減少不適感，但以目前醫學證據而言不建議長者預防性使用不建議長者預防性使用，可於有發燒、痠痛症狀時，使用acetaminophen(乙醯胺酚)類似藥物(如普拿疼)，其發生過敏之機會較NSAID類藥物來得低，也比較不會有胃潰瘍或出血或腎功能受損之狀況。
施打疫苗後多喝水 出現這些症狀快就醫
林耘德主任表示， 長者施打疫苗後需觀察15分後無礙，返家後建議要多喝水，若有微發燒可再觀察，若出現高燒、腹瀉、腹痛、嚴重頭痛、呼吸喘、胸痛、吃不下、全身無力等情形，則請立即就醫。
長者施打疫苗 避免染疫變成重症
中榮嘉義暨灣橋分院李世強院長表示，長者有三高是很普遍的，為了自己及家人的健康，鼓勵長者要施打疫苗，否則一旦染疫，有三高的長者變成重症的可能性增加很多，施打疫苗的優點比缺點多，故鼓勵長者若符合資格可就近施打，而施打現場都有醫師再次評估長者當下狀況，評估合適才能施打，故請長者或家屬若有有疑慮，可向醫師詢問及諮詢。
資料來源：健康醫療網 網傳打新冠疫苗事前可吃止痛藥? 專科醫師告訴你可不可行
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