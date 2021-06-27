【油價公告】中油、台塑宣布明(28)日起國內汽油、柴油各漲 0.3 元
7Car 小七車觀點
2021-06-27 16:55:40
台灣中油台灣中油公司宣布自明（28）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.9元、95無鉛汽油每公升29.4元、98無鉛汽油每公升31.4元、超級柴油每公升25.1元。
台灣中油表示，本週受北半球進入夏季用油旺季及美國原油需求強勁復甦等因素影響，帶動國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶73.70美元，較前週72.34美元上漲1.36美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.236元，國內油價依公式計算漲幅為2.2%。按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.2元及2.0元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.3元，應調未調之0.9元及1.7元皆由台灣中油吸收。
台塑石化台塑石油表示，受到伊朗核子協議談判進展停滯，以及美國原油庫存連續第5週下降等因素影響，支撐本週國際油價續漲。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2021年6月28日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.3元/公升，柴油批售價格0.3元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。