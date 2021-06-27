COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

Toyota Corolla Cross No.015 ---- 行李廂空間表現

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-27 18:55:40

休旅車不僅尺碼、視野均較傳統房車來的出色，其靈活的空間應用與便利性亦成為消費者購車最主要的考量之一，因需滿足消費者多方面的需求之下，休旅車自然成為市場上的主流選擇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
以車輛最重要的置物空間行李廂部分，Corolla Cross 後艙的空間設計方面並無過多的的小巧思，但以一般中型休旅車的角度來看，其標準 487 公升的容積表現其實已經足敷日常使用，並且可以透過內部的掛勾利用網袋或者包包減少物品的晃動。行李廂底板平整度高，雖然因為輪拱向內縮損失部分空間利用，但整體造型還算方正，且還可以透過後座 6/4 分離傾倒擴大空間利用。加上休旅車本身較方正的車身，放下大型物品更加輕鬆。根據本站實際測量內部寬度以及深度分別有 110 公分與 83 公分的水準，後座倒放之後並無平整化設計，其表面高度約為 18 公分左右。

內部的掛勾可利用網袋或者包包減少物品的晃動。
後座倒放之後並無平整化設計，其表面高度約為 18 公分左右。
而在隔板下方，內建的保麗龍格除了擺放補胎劑等安全緊急用品之外，空格之處亦能擺放自身的工具，像是擦車用的毛巾或者洗車用買海綿都能擺放整齊，使得整體視覺上更加整潔。

本週使用方面， 本文刊出之前 Corolla Cross 進行兩次加油，第一桶油主要在雙北市區行駛，約有 1/5 的路段為高速公路，市區行駛時順暢無塞車，在行駛 218.6 公里之後於 6/23 添加了 24.91 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為 8.78km/L；第二桶油則市區與高速的比例各一半，在行駛 444.5 公里後於 6/26 添加 35.92 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗約為 12.37km/L。

6/23 添加了 24.91 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為 8.78km/L。
6/26 添加 35.92 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗約為 12.37km/L。
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.57%95.43%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.73%35.27%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.72%63.28%
2021-06-25-2021-06-28
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

繼續作答
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

繼續作答
即時
推薦閱讀