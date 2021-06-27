Toyota Corolla Cross No.015 ---- 行李廂空間表現

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以車輛最重要的置物空間行李廂部分，Corolla Cross 後艙的空間設計方面並無過多的的小巧思，但以一般中型休旅車的角度來看，其標準 487 公升的容積表現其實已經足敷日常使用，並且可以透過內部的掛勾利用網袋或者包包減少物品的晃動。行李廂底板平整度高，雖然因為輪拱向內縮損失部分空間利用，但整體造型還算方正，且還可以透過後座 6/4 分離傾倒擴大空間利用。加上休旅車本身較方正的車身，放下大型物品更加輕鬆。根據本站實際測量內部寬度以及深度分別有 110 公分與 83 公分的水準，後座倒放之後並無平整化設計，其表面高度約為 18 公分左右。
內部的掛勾可利用網袋或者包包減少物品的晃動。
而在隔板下方，內建的保麗龍格除了擺放補胎劑等安全緊急用品之外，空格之處亦能擺放自身的工具，像是擦車用的毛巾或者洗車用買海綿都能擺放整齊，使得整體視覺上更加整潔。
後座倒放之後並無平整化設計，其表面高度約為 18 公分左右。
本週使用方面， 本文刊出之前 Corolla Cross 進行兩次加油，第一桶油主要在雙北市區行駛，約有 1/5 的路段為高速公路，市區行駛時順暢無塞車，在行駛 218.6 公里之後於 6/23 添加了 24.91 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為 8.78km/L；第二桶油則市區與高速的比例各一半，在行駛 444.5 公里後於 6/26 添加 35.92 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗約為 12.37km/L。
6/23 添加了 24.91 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為 8.78km/L。
6/26 添加 35.92 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗約為 12.37km/L。