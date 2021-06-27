全新大改款 BMW 2 Series Coupé 預告將於英國 Goodwood 速度嘉年華會首發登場

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全新 2 Series Coupé 將接替現行代號 F22 車系，並維持入門後驅雙門轎跑的地位。外觀上維持長車頭、短車尾的轎跑設定，且原廠宣稱設計細節上會向經典的 2002 車型致敬，同時進氣壩、Air Curtain 導流孔都經過更優異的空體力學考量，使車身前段在高速行駛時較前代減少了 50% 的浮力。
根據官方先前公開的測試原型車照片，車頭部分維持了扁平式的雙腎形水箱護罩設計，車尾則採用與現行車款相似的設計，牌照位置依然保留在尾廂蓋上，高階車型也透過新式的 LED 尾燈組、雙邊圓形尾管與 M 款空力套來強調運動氣息。
動力方面，原廠公布 M240i xDrive 搭載代號 B58 3.0L 直列 6 缸 TwinPower Turbo 汽油單渦輪引擎，搭配運動化 8 速手自排與 xDrive 四驅系統，最大馬力為 374hp。底盤部分原廠也指出 M240i xDrive 更搭載 M Sport 運動化差速器，透過多段變化的差速器鎖定，擁有優異的過彎精準度，使車輛動態更富饒駕駛樂趣。
至於國內市場方面，相信在 F22 車系逐步出清之後，也將開始著手規劃導入。若有進一步的消息，7Car<小七車觀點>將持續追蹤，並帶來第一手報導。