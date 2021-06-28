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天天待在家，民眾打開電視追劇、看電影的頻率上升，這種時候就想叫一桶炸雞、幾瓶可樂全家共享。對此，夏子雯營養師表示，人體內的維生素B群是將脂肪、蛋白質、碳水化合物三大營養素轉換成能量的關鍵，炸雞、可樂此類高熱量食物，會使體內維生素B群消耗加快，長久下來反而容易精神不濟、疲憊。
再加上外送平台蓬勃發展，多數民眾比起下廚更傾向外送點餐，夏子雯營養師說，外送應儘量避免較油膩的食物，攝取過多飽和脂肪酸可能會造成體內的慢性發炎反應，增加致病風險。
健康飲食不能停 這些食物有效減壓
防疫生活更應注重飲食調理，為此，夏子雯營養師提供幾種抗發炎、抗焦慮的食物、飲料做參考：
（１）綠茶、抹茶
如果覺得單喝水很無聊，也可以喝點綠茶，綠茶中含有茶胺酸，可幫助改善情緒，降低憂鬱，具有安定作用，也能幫助身體放鬆、助眠，若有無糖抹茶粉也可以適量飲用，抹茶中的茶胺酸比例又比綠茶更高一些。
（２）鮭魚、鯖魚、魚油
屬於OMEGA-3含量較豐富的魚類，OMEGA-３可以增加細胞膜的流動暢通度
、有抗發炎的效果，因人體無法自行生成，故多靠飲食攝取。
（３）堅果
堅果含有豐富營養素，適量攝取，其中不飽和脂肪酸可以幫助降血脂，其他還有鉀、鎂離子等等礦物質，可協助心臟維持正常機能。
（４）蔬菜、水果
心情不好、壓力大時，細胞氧化壓力也會隨之增強，蔬果中的植化素、抗氧化物質可幫助人體抵抗一些氧化的壓力。
還是想吃零食？ 防疫期解嘴饞小撇步
待在家動不動就嘴饞？夏子雯營養師說，其實可以用一些小撇步，像是藉由採買時選擇無餡料的零食，或是小包裝的蘇打餅乾，來控制零食的攝取量及熱量。如果真的想吃甜食的話，可以吃高濃度的黑巧克力，大約80%、85%以上，因黑巧克力裡面的可可多酚有助於抗氧化。
營養師強調，正確的飲食之道可讓身體往正向平衡的狀態發展，幫助身體增強抵抗力，才能降低面對疫情「內憂外患」的風險。
資料來源：健康醫療網 靠大魚大肉紓壓? 營養師:「防疫期食物這樣吃」
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