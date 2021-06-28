COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

靠大魚大肉紓壓?　營養師:「防疫期食物這樣吃」

靠大魚大肉紓壓?　營養師:「防疫期食物這樣吃」
靠大魚大肉紓壓?　營養師:「防疫期食物這樣吃」

健康醫療網

2021-06-28 08:31:01

【健康醫療網／記者賴欣平報導】台灣本土疫情延燒近一個月，民眾大多選擇「自主封城」避免非必要外出，生活長期受限使人感到焦慮，有些人選擇用美食來彌補、撫平不能外出的遺憾，但這樣真能有效減壓嗎?夏子雯營養師呼籲，高油脂、高糖食物可能會讓人短暫感受到愉悅，但長期下來會對身體代謝產生負擔，應適量食用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外送炸雞配韓劇　小心高熱量美食越吃越「升壓」

天天待在家，民眾打開電視追劇、看電影的頻率上升，這種時候就想叫一桶炸雞、幾瓶可樂全家共享。對此，夏子雯營養師表示，人體內的維生素B群是將脂肪、蛋白質、碳水化合物三大營養素轉換成能量的關鍵，炸雞、可樂此類高熱量食物，會使體內維生素B群消耗加快，長久下來反而容易精神不濟、疲憊。

再加上外送平台蓬勃發展，多數民眾比起下廚更傾向外送點餐，夏子雯營養師說，外送應儘量避免較油膩的食物，攝取過多飽和脂肪酸可能會造成體內的慢性發炎反應，增加致病風險。

健康飲食不能停　這些食物有效減壓

防疫生活更應注重飲食調理，為此，夏子雯營養師提供幾種抗發炎、抗焦慮的食物、飲料做參考：

（１）綠茶、抹茶

如果覺得單喝水很無聊，也可以喝點綠茶，綠茶中含有茶胺酸，可幫助改善情緒，降低憂鬱，具有安定作用，也能幫助身體放鬆、助眠，若有無糖抹茶粉也可以適量飲用，抹茶中的茶胺酸比例又比綠茶更高一些。

（２）鮭魚、鯖魚、魚油

屬於OMEGA-3含量較豐富的魚類，OMEGA-３可以增加細胞膜的流動暢通度

、有抗發炎的效果，因人體無法自行生成，故多靠飲食攝取。

（３）堅果

堅果含有豐富營養素，適量攝取，其中不飽和脂肪酸可以幫助降血脂，其他還有鉀、鎂離子等等礦物質，可協助心臟維持正常機能。

（４）蔬菜、水果

心情不好、壓力大時，細胞氧化壓力也會隨之增強，蔬果中的植化素、抗氧化物質可幫助人體抵抗一些氧化的壓力。

還是想吃零食？　防疫期解嘴饞小撇步 

待在家動不動就嘴饞？夏子雯營養師說，其實可以用一些小撇步，像是藉由採買時選擇無餡料的零食，或是小包裝的蘇打餅乾，來控制零食的攝取量及熱量。如果真的想吃甜食的話，可以吃高濃度的黑巧克力，大約80%、85%以上，因黑巧克力裡面的可可多酚有助於抗氧化。

營養師強調，正確的飲食之道可讓身體往正向平衡的狀態發展，幫助身體增強抵抗力，才能降低面對疫情「內憂外患」的風險。



資料來源：健康醫療網 靠大魚大肉紓壓?　營養師:「防疫期食物這樣吃」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
80.95%19.05%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.85%94.15%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.43%35.57%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
34.55%65.45%
2021-06-25-2021-06-28
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀