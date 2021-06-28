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研究：增加腦力、預防失智靠童年運動
該研究小組對 214 名年齡從 26 歲到 69 歲不等的參與者進行了一項研究，以研究童年時期的運動與成人之後認知功能之間的關係，以及潛在的功能和結構神經網絡以及皮質結構；透過問卷、MRI、認知功能的評估等方式來確認之間的關聯。
結果他們發現，在 MRI 的數據中，無論是大腦結構和功能連通性、皮質厚度，還是神經髓鞘形成、軸突方向分散程度和密度指數，有運動的族群都高於沒有運動的族群；在認知功能測驗的「反應抑制」（抑制不當行為的能力）中，Go/No-go 任務正確的比例，也是有運動的人來得更高。
但是在國中生、高中生的運動中，卻沒有看到這個現象，所以研究團隊認為，12 歲以前的運動才有改善大腦神經狀況的效果。
小孩子做什麼運動最好？
而這些改善的小孩都做什麼樣的運動？由於研究地點在日本，所以小學生的運動以學校提供的社團、課程為主，包含羽球、棒球、籃球、足球、桌球、網球、游泳和排球等，而每個人平均運動的天數是一週 6 天左右；同時這些運動都是具有團隊互動的運動，或許這也是改善大腦神經連結的一個原因之一。
另外，研究團隊也發現，兒童期有運動習慣的人，老年的體力狀況也會比較好，這也可能是能夠自理生活、讓認知功能維持一定水準的一部分原因。
研究團隊表示，目前看起來，神經元的生長跟皮質的厚度都有明顯的提升，但反應抑制的效果沒有這麼好，推測運動程度要達到能影響神經元生長到一定程度，才會對反應抑制有效果。
參考資料
Childhood exercise predicts response inhibition in later life via changes in brain connectivity and structure
文、圖／盧映慈
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 小孩子做什麼運動最好？研究：增加腦力、預防失智靠童年運動
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