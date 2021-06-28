致敬 50 年前 240Z 東非拉力賽獲勝 Nissan Juke Rally Tribute Concept 登場

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Juke Rally Tribute Concept 概念車是基於量產版本的第二代 Juek 改造而來，整體設計致敬 50 年前的 240Z 賽車，在外觀施以紅色車身烤漆搭配黑色引擎蓋，11 號與主要贊助商的貼紙也同樣具備，引擎蓋及車頂前方加裝探照燈，前後保險桿下方加裝護板，車側增加寬體輪拱，避震器行程加長，並換上 Dunlop 全地形越野胎，後擋風玻璃更直接移除以騰出空間容納 2 條全尺寸備胎。
1971 年時參加 East Africa Rally 東非拉力賽的 240Z 賽車是由 Edgar Herrmann 搭配副駕駛 Hans Schüller 共同參賽，240 Z 賽車採用 2.4 升直列 6 缸自然進氣汽油引擎，可輸出 210ps 最大馬力。當年 Nissan 不僅拿下冠軍，另外 2 輛 240Z 也分別以第二及第七名完賽。2013 年時 Nissan 透過旗下的古董車部門修復 240Z 賽車並納入館藏。
國內市場方面，全新第二代 Juke 車系已於去年 (2020) 11/19 正式由總代理裕隆日產發表上市，導入編成分別是英倫版 (新台幣 86.9 萬元起)、駕趣版 (新台幣 94.9 萬元起) 及駕趣享樂版 (新台幣 98.9 萬元起)，受到製造地點英國 Sunderland 廠的產能影響，今年上半年引進的正 21 年式新車僅有 150 輛配額。