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但許多患者擔憂施打疫苗後引起的血栓問題或其他副作用的風險，根據目前臨床證據顯示，心臟疾病不會增加疫苗本身帶來的副作用，也不會提高嚴重副作用的風險。林廷澤主任解釋，常見打疫苗後的副作用包括施打處紅腫、疼痛、頭痛、肌肉痠痛等，施打完後幾天也可能會感到發燒、發冷和全身倦怠等症狀，但這些反應都是身體對疫苗產生的免疫反應，屬於正常現象。
施打疫苗後嚴重過敏 機率僅兩百萬分之一
林廷澤主任說明，若為嚴重心臟病患者可能會比一般人感到更容易喘、全身倦怠或有明顯感冒的症狀，但這些症狀僅會持續24至48小時，這時也可透過退熱止痛藥或大量飲用開水幫助緩解，雖若發生嚴重的過敏反應可能也會使患者產生嚴重後果，但機率僅兩百萬分之一，因此不應機率極其微小的副作用而因此不願施打疫苗。
心臟病患施打疫苗後停止用藥？ 應與醫師討論決定
此外，目前未有任何研究顯示心臟疾病用藥與疫苗有交互作用，但施打疫苗後是否停止心臟病用藥，患者也可與醫師討論後決定。林廷澤主任強調，因心臟移植而接受免疫抑制劑治療的病人，對於疫苗的免疫反應可能減弱，雖目前尚無接種疫苗後的保護力或免疫反應的相關數據，但若有任何疑慮，也可與醫師討論較佳的做法，重要是心臟科病人施打疫苗的好處遠高於打疫苗造成嚴重副作用的風險，因此經醫師討論後，可安心接種疫苗。
資料來源：健康醫療網 心臟病患可施打新冠疫苗？ 台大醫：降低重症死亡機率
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