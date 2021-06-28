COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

跨界風商旅 Volkswagen Caddy PanAmericana 亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-28 14:55:40

Volkswagen Nutzfahrzeuge (福斯商旅) 近日推出基於第五代 Caddy 車系衍生而來的跨界版本 Caddy PanAmericana，同步提供雙人載貨 Cargo 版本與七人座 Life 版本，德國市場含稅建議售價分別是 25,543.35~31701.6 歐元 (約合新台幣 85~105.5 萬元起) 與 31,713.5~37871.75 歐元起 (約合新台幣 105.5~126 萬元起)。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，Caddy PanAmericana 採用短軸 (2,755mm 軸距) 的 Caddy Cargo / Life 打造，車頭配置黑色水箱罩飾板，右下方增加 PanAmericana 字樣，保險桿下方加裝銀色下護板，前後葉子板配置黑色塑料防刮材質輪拱，車外後視鏡蓋採用黑色設計，後門及後葉子板間施以一道具有 PanAmericana 字樣的黑色貼紙點綴，前後門下方配備銀黑雙色飾板，車頂搭載行李架，前後保險桿均為黑色塑料防刮材質，行李廂蓋下方再施以一到橫貫式 PanAmericana 字樣的黑色貼紙，足踏 17 吋銀色雙色烤漆輪圈。

車色部分，Caddy PanAmericana 提供 Candy White (白色)、Deep Black Pearl Effect (珍珠黑色)、Reflex Silver (金屬銀色)、Starlight Blue (金屬藍色) 及 Copper Bronze (金屬銅色)。

內裝方面，Caddy PanAmericana 在 Cargo 版本採用 2 人座設計，後方貨艙長寬高為 1,797x1,185x1,200 (mm)，而 Life 版本則配置 Pinestripe 座椅花紋，排檔桿頭及方向盤採用皮質包覆，踏板改為金屬式樣，門板及中控台飾板採用與 Style 等級相同的樣式，另外也配置專屬的腳踏墊及門檻飾板。

動力配置方面，Caddy PanAmericana 提供 1.5 TSI 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎 (最大馬力 114ps) 與 2.0 TDI 直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎 (最大馬力 102ps 或 122ps) 兩種動力，搭配 6 速手排或 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，除 2.0 TDI 搭配 6 速手排可選擇 4MOTION 四輪驅動外，其他車型均採用前輪驅動。

酬載機能方面，Caddy PanAmericana 的最大拖曳重量達到 1.5 噸，Cargo 車型最大載重為 679 公斤，Life 車型最大載重為 525 公斤，車頂架最大承重為 100 公斤。

Caddy PanAmericana 的前身可追溯至 2016 年登場的 Caddy Alltrack，國內市場方面，台灣福斯商旅選在今年 4/15 時以新台幣 128.8 萬元起正式展開全新第五代 Caddy Maxi 預售活動，引進 TSI Life 與 TDI Life 雙車型，首批限量 200 輛，相關報導 [請按此參閱]

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
84%16%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6%94%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.09%34.91%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.24%67.76%
2021-06-25-2021-06-28
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀