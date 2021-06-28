跨界風商旅 Volkswagen Caddy PanAmericana 亮相

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外觀方面，Caddy PanAmericana 採用短軸 (2,755mm 軸距) 的 Caddy Cargo / Life 打造，車頭配置黑色水箱罩飾板，右下方增加 PanAmericana 字樣，保險桿下方加裝銀色下護板，前後葉子板配置黑色塑料防刮材質輪拱，車外後視鏡蓋採用黑色設計，後門及後葉子板間施以一道具有 PanAmericana 字樣的黑色貼紙點綴，前後門下方配備銀黑雙色飾板，車頂搭載行李架，前後保險桿均為黑色塑料防刮材質，行李廂蓋下方再施以一到橫貫式 PanAmericana 字樣的黑色貼紙，足踏 17 吋銀色雙色烤漆輪圈。
車色部分，Caddy PanAmericana 提供 Candy White (白色)、Deep Black Pearl Effect (珍珠黑色)、Reflex Silver (金屬銀色)、Starlight Blue (金屬藍色) 及 Copper Bronze (金屬銅色)。
內裝方面，Caddy PanAmericana 在 Cargo 版本採用 2 人座設計，後方貨艙長寬高為 1,797x1,185x1,200 (mm)，而 Life 版本則配置 Pinestripe 座椅花紋，排檔桿頭及方向盤採用皮質包覆，踏板改為金屬式樣，門板及中控台飾板採用與 Style 等級相同的樣式，另外也配置專屬的腳踏墊及門檻飾板。
動力配置方面，Caddy PanAmericana 提供 1.5 TSI 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎 (最大馬力 114ps) 與 2.0 TDI 直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎 (最大馬力 102ps 或 122ps) 兩種動力，搭配 6 速手排或 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，除 2.0 TDI 搭配 6 速手排可選擇 4MOTION 四輪驅動外，其他車型均採用前輪驅動。
酬載機能方面，Caddy PanAmericana 的最大拖曳重量達到 1.5 噸，Cargo 車型最大載重為 679 公斤，Life 車型最大載重為 525 公斤，車頂架最大承重為 100 公斤。
Caddy PanAmericana 的前身可追溯至 2016 年登場的 Caddy Alltrack，國內市場方面，台灣福斯商旅選在今年 4/15 時以新台幣 128.8 萬元起正式展開全新第五代 Caddy Maxi 預售活動，引進 TSI Life 與 TDI Life 雙車型，首批限量 200 輛，相關報導 [請按此參閱] 。