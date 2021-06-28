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現代版阿斯拉　Aston Martin Valkyrie AMR Pro 預計 2021 年第四季交車

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-28 15:55:40

Aston Martin 旗下 Hypercar 之作 Valkyrie 於 2018 年日內瓦車展推出 AMR Pro 概念車之後，經過 3 年時間的等待官方終於公布量產版本的訊息，預計限量生產 40 輛，最快將在 2021 年第四季開始交車。

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Valkyrie AMR Pro 同樣是與 Red Bull Advanced Technologies (RBAT) 合作技術所打造，採用特別開發的底盤，並對軸距加長 380mm、前輪距加寬 96mm、後輪距加寬 115mm。匯聚了從 F1 賽車攝取的科技，具備優異空力設計以及輕量化車身等技術創造出強大的下壓力，而 AMR Pro 因設計和性能規範不受到比賽規則限制，因此整體設定又近一步向純種賽車靠攏。

在外觀上，Valkyrie AMR Pro 具有相當前衛、夢幻風格空氣力學套件，整車長度增加了 266mm，並在底盤部分重新優化，加入巨型的車尾擴散器，在高速時提供相當強大的下壓力，在彎道上可以實現橫向加速度超過 3G 的水準。

而為了追求極致輕量化最快單圈表現，工程師使用了更多的碳纖維材質，例如碳纖維車身、碳纖維雙 A 臂懸吊、有機玻璃擋風玻璃/側窗等，來達到輕量化的目的。動力方面則取消標準版的油電系統，在沒有電池與電動馬達後也能進一步減輕重量。至於動力心臟則配置與 Cosworth 合作開發的 6.5 升自然進氣 V12 引擎，最大馬力達到 1000hp 之譜。

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
84%16%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6%94%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.09%34.91%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.24%67.76%
2021-06-25-2021-06-28
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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繼續作答
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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