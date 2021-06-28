現代版阿斯拉　Aston Martin Valkyrie AMR Pro 預計 2021 年第四季交車

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Valkyrie AMR Pro 同樣是與 Red Bull Advanced Technologies (RBAT) 合作技術所打造，採用特別開發的底盤，並對軸距加長 380mm、前輪距加寬 96mm、後輪距加寬 115mm。匯聚了從 F1 賽車攝取的科技，具備優異空力設計以及輕量化車身等技術創造出強大的下壓力，而 AMR Pro 因設計和性能規範不受到比賽規則限制，因此整體設定又近一步向純種賽車靠攏。
在外觀上，Valkyrie AMR Pro 具有相當前衛、夢幻風格空氣力學套件，整車長度增加了 266mm，並在底盤部分重新優化，加入巨型的車尾擴散器，在高速時提供相當強大的下壓力，在彎道上可以實現橫向加速度超過 3G 的水準。
而為了追求極致輕量化最快單圈表現，工程師使用了更多的碳纖維材質，例如碳纖維車身、碳纖維雙 A 臂懸吊、有機玻璃擋風玻璃/側窗等，來達到輕量化的目的。動力方面則取消標準版的油電系統，在沒有電池與電動馬達後也能進一步減輕重量。至於動力心臟則配置與 Cosworth 合作開發的 6.5 升自然進氣 V12 引擎，最大馬力達到 1000hp 之譜。