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抗疫三寶不可缺　補充營養素好健康

抗疫三寶不可缺　補充營養素好健康
抗疫三寶不可缺　補充營養素好健康

健康醫療網

2021-06-28 16:31:01

【健康醫療網／編輯部整理】國內疫情逐漸趨緩，但防疫刻不容緩！根據中央流行疫情指揮中心資料顯示，這波疫情確診者以中高齡族群占比高，且幾乎都有慢性潛伏疾病；除了減少外出、戴口罩及勤洗手，若要提升內在防護，營養師表示，吃進去的營養素絕對是關鍵，抗疫三寶「CDP」，有助於提升抵抗力，避免受到病毒侵襲，「C」是維生素C，「D」是維生素D，「P」則是植化素（phytochemicals），三種營養素都可從食物中或營養品取得免疫力。

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維生素C怕高溫　沙拉水果保留營養

維生素C對組織修復與免疫系統的運作扮演重要角色，主要對抗自由基、加強抗氧化能力，幫助合成重要的神經傳導物質，調節體內壓力荷爾蒙。維他命C容易從蔬果中獲得，國泰健康管理營養師林怡妏表示，食物中的維生素C在烹調過程中遇到高溫會大量流失，特別是油炸、熱炒，建議選擇無須加熱的沙拉或水果，保留較多的維生素C；高「C」水果排行榜包含紅心芭樂、白肉芭樂、釋迦、龍眼、金黃奇異果、香吉士及奇異果。

維生素D助鈣亦助「疫」

調節免疫系統、降低發炎反應，維生素Ｄ功不可沒。維生素D主要功用是幫助鈣質吸收，強化骨骼；但其營養素還有抵抗感染、強化抗菌及自體吞噬、保護呼吸系統增加免疫防禦的作用。攝取維生素D的方式為日曬、飲食，林怡妏表示，理想照射時間為上午10時到下午3時間，將臉部、手臂及手掌曝曬，每次日曬10至15分鐘。不過，疫情期間戶外活動減少，從飲食中亦能補充，植物來源（維生素D2）像是乾香菇、黑木耳及洋菇，動物來源（維生素D3）包括鮭魚、扁鱈、鯖魚、牡蠣以及蛋黃等；而維生素D3在人體的轉換使用效率比維生素 D2好，提醒純素食者，需特別注意維生素D是否充足。

彩虹飲食法　迎向健康人生

蔬果中色彩與香氣，含有數千種不同的天然化合物，亦就是植化素，帶給人體則能發揮抑制細菌、抗發炎及過敏另外也能降低病毒感染，各種不同的植化素對人體有不同的功能。

白藜蘆醇

多酚類抗氧化素及抗病毒功能。

常見食物：葡萄籽、紅葡萄皮、紫葡萄汁、桑椹、紅酒。

薑黃素

優良的抗氧化劑，有效提升免疫力。

常見食物：薑黃粉、咖哩粉。

檞皮素

類黃酮抗氧化素，超強清除自由基及抗過敏。

常見食物：香椿、蔓越莓、帶皮蘋果、地瓜葉、大蒜。

甘草根

抗菌、抗發炎、改善細胞受損、加速細胞修復。

常見食物：甘草。

beta-葡聚醣

活化免疫系統、保護呼吸道黏膜。

常見食物：菇類、大麥、燕麥、海帶、海藻。

兒茶素

超強抗氧化類黃酮素、抑菌抗病毒。

常見食物：綠茶、90％黑巧克力。

接骨木

改善上呼吸道症狀、增強免疫系統。

常見食物：接骨木莓果。

防疫在家煮，林怡妏建議準備多樣化食材，搭配營養均衡的餐點，可增加體內防護力；食材取得不易或外食的民眾，補充營養保健食品也是方式之一，無論何種營養素都應「適量攝取」，過猶不及都可能對健康造成不良影響。

資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp

（文章授權提供／優活健康網）



資料來源：健康醫療網 抗疫三寶不可缺　補充營養素好健康

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
84%16%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6%94%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.09%34.91%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.24%67.76%
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