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維生素C對組織修復與免疫系統的運作扮演重要角色，主要對抗自由基、加強抗氧化能力，幫助合成重要的神經傳導物質，調節體內壓力荷爾蒙。維他命C容易從蔬果中獲得，國泰健康管理營養師林怡妏表示，食物中的維生素C在烹調過程中遇到高溫會大量流失，特別是油炸、熱炒，建議選擇無須加熱的沙拉或水果，保留較多的維生素C；高「C」水果排行榜包含紅心芭樂、白肉芭樂、釋迦、龍眼、金黃奇異果、香吉士及奇異果。
維生素D助鈣亦助「疫」
調節免疫系統、降低發炎反應，維生素Ｄ功不可沒。維生素D主要功用是幫助鈣質吸收，強化骨骼；但其營養素還有抵抗感染、強化抗菌及自體吞噬、保護呼吸系統增加免疫防禦的作用。攝取維生素D的方式為日曬、飲食，林怡妏表示，理想照射時間為上午10時到下午3時間，將臉部、手臂及手掌曝曬，每次日曬10至15分鐘。不過，疫情期間戶外活動減少，從飲食中亦能補充，植物來源（維生素D2）像是乾香菇、黑木耳及洋菇，動物來源（維生素D3）包括鮭魚、扁鱈、鯖魚、牡蠣以及蛋黃等；而維生素D3在人體的轉換使用效率比維生素 D2好，提醒純素食者，需特別注意維生素D是否充足。
彩虹飲食法 迎向健康人生
蔬果中色彩與香氣，含有數千種不同的天然化合物，亦就是植化素，帶給人體則能發揮抑制細菌、抗發炎及過敏另外也能降低病毒感染，各種不同的植化素對人體有不同的功能。
白藜蘆醇
多酚類抗氧化素及抗病毒功能。
常見食物：葡萄籽、紅葡萄皮、紫葡萄汁、桑椹、紅酒。
薑黃素
優良的抗氧化劑，有效提升免疫力。
常見食物：薑黃粉、咖哩粉。
檞皮素
類黃酮抗氧化素，超強清除自由基及抗過敏。
常見食物：香椿、蔓越莓、帶皮蘋果、地瓜葉、大蒜。
甘草根
抗菌、抗發炎、改善細胞受損、加速細胞修復。
常見食物：甘草。
beta-葡聚醣
活化免疫系統、保護呼吸道黏膜。
常見食物：菇類、大麥、燕麥、海帶、海藻。
兒茶素
超強抗氧化類黃酮素、抑菌抗病毒。
常見食物：綠茶、90％黑巧克力。
接骨木
改善上呼吸道症狀、增強免疫系統。
常見食物：接骨木莓果。
防疫在家煮，林怡妏建議準備多樣化食材，搭配營養均衡的餐點，可增加體內防護力；食材取得不易或外食的民眾，補充營養保健食品也是方式之一，無論何種營養素都應「適量攝取」，過猶不及都可能對健康造成不良影響。
資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp
（文章授權提供／優活健康網）
資料來源：健康醫療網 抗疫三寶不可缺 補充營養素好健康
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