▲ 福斯商旅露營車家族到齊！T6.1 California Coast 258.8 萬起限量上市

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T6.1 California 露營車系多元選擇
為了滿足露營車玩家對於T6.1 California露營車的迫切需要，福斯商旅即日起正式推出 T6.1 California Coast，即 T6.1 California 家族全員到齊，提供喜愛露營與戶外生活的買家更多元豐富的選擇。
完整露營機能
T6.1 California Coast 外觀水箱護罩搭配整合 LED 日間行車燈之全 LED 頭燈，再加上 LED 尾燈設計，頭燈側邊相接的鍍鉻裝飾，也運用「CALIFORNIA」字樣、與 17 吋鋁合金輪圈等配備。
T6.1 California Coast 標配有「伸縮式車側遮陽棚」，再加上側滑門內側的隱藏式摺疊桌、巧妙收納於尾門內部的兩張摺疊式露營椅，簡單、快速地就能在側邊佈置出舒適的休憩空間。車身左後方更是配備有「外接充電接頭」、「清水注水孔」，能夠為車內的露營用電瓶蓄電，確保露營時電力不斷電，也能為車內水槽注水，供應「外接式沖洗裝置」與車內洗水槽水龍頭所需。
聰明空間規劃
雙前座 180 度旋轉座椅還可以面朝後方，與後座雙人座床椅「面對面」，加上全功能流理台側邊的多功能摺疊板，一瞬間就可搖身變成一家人互動的客廳。只要將乘客艙床椅向後攤平，與後方床架結合，就成了雙人床臥室，搭配標配的環艙遮光簾，提供就寢所需。上鋪也升級為更符合人體工學、由 54 組獨立碟形彈簧組成的彈簧床架，可用雙手將液壓升降式車頂帳篷升起，就是另一處舒適臥鋪。
科技再進化 智慧生活更便利
為滿足車主智慧生活所需，也迎合現代人對於 3C 產品依賴，全車配備有多組 Type-C 插座，流理台前方亦有兩組傳統 USB 插座，還有 2 組 230V 歐規電源插座，以及多組 12V 120W 電源供應插座。搭配可透過外接充電接頭補充電量的輔助電瓶，提供給予車主便利且快速的充電服務。
「IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統」完整配套，守護行車安全
除了完整露營與起居機能之外，T6.1 California Coast 亦將福斯集團的「IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統」導入，包含有全速域 ACC 主動式車距調節巡航系統，以及整合 AEB 自動輔助緊急煞車功能與行人偵測的 Front Assist 車前碰撞預警系統、Side Assist 車側盲點警示系統、含煞車輔助功能的 RTA 後方橫向車流警示系統等皆是標準配備。同時，還配有 Rear Assist 顯影式停車導引系統、含 OPS360 車側停車導引系統的 Park Assist 自動停車輔助系統。不僅如此，包含 MCB 二次碰撞預煞系統、Cross Wind Assist 側風穩定系統，甚至車用滅火器等，都是 T6.1 California Coast 標準配備。
動力方面，T6.1 California Coast 以 199 匹最大馬力、45.9 公斤米最高扭力的 2.0 升 TDI 柴油雙渦輪增壓引擎擔任動力心臟，搭配 7 速雙離合器自手排變速箱，並且全面配置速度感應式電子動力輔助轉向系統。此外，T6.1 California Coast亦將 4MOTION 列為標準配備，給予喜愛上山、下海探索露營秘境的車主充足安定感。
全台 6 間「T6.1 California 專屬展示中心」提供一站式服務
T6.1 California Coast 限量上市，代表 T6.1 California 露營車家族全員到齊，與 T6.1 California Beach、T6.1 California Ocean 以不同規格，滿足各種露營玩家多元且豐富的用車選擇。福斯商旅全台北、中、南共 6 家「T6.1 California 專屬展示中心」限量販售 T6.1 California 露營車系，透過一站式整合的專業服務，讓車主在享有專屬尊榮感受與最專業的產品體驗。
建議售價：
T6.1 California Beach：新台幣 229.8 萬起
T6.1 California Coast：新台幣 258.8 萬起
T6.1 California Ocean：新台幣 318.8 萬起