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提昇乘坐品質 日規新年式 Toyota GranAce 導入副駕駛座頭枕向前傾倒功能 並增加椅側電動調整介面

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-28 16:55:40

Toyota 今日 6/28 推出日規新年式 GranAce 商旅車，編成與建議售價分別是 G (8 人座) (620 萬日圓起，約合新台幣 156.3 萬元起)，以及 Premium (6 人座)(650 萬日圓起，約合新台幣 163.9 萬元起)。

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日規新年式 GranAce 主要的更新，在於副駕駛座頭枕升級如同 Lexus LS 豪華房車的向前傾倒功能，使後排乘客能享有更完整的前方視線，除此之外還在副駕駛座椅側面新增一組按鈕，方便駕駛調整副駕駛座椅，為後排乘客創造更開闊的空間，其餘配置延續既有 GranAce 的設定。

動力配置方面，日規新年式 GranAce 持續採用 1GD-FTV 2.8 升直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎，於 3,400rpm 時可輸出 177ps 最大馬力，於 1,600~2,400rpm 間可輸出 45.9kg-m 峰值扭力，搭配 6 速自排變速箱與後輪驅動，在 WLTC 測試標準下的平均油耗數字為 10km/L。

國內市場方面，總代理和泰汽車選在 2019 年 5 月 21 日正式在國內發表 Granvia 車系，2020 年 10 月 8 日時推出六期環保車型，搭載 SCR 尿素系統，全車系提供 6 人座與 9 人座選擇，建議售價分別是 6 人座豪華 173.9 萬元、6 人座旗艦 189.9 萬元，以及 9 人座豪華 174.9 萬元、9 人座頂級 179.9 萬元、9 人座旗艦 189.9 萬元。

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
84%16%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6%94%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.09%34.91%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.24%67.76%
2021-06-25-2021-06-28
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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