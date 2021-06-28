提昇乘坐品質 日規新年式 Toyota GranAce 導入副駕駛座頭枕向前傾倒功能 並增加椅側電動調整介面

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日規新年式 GranAce 主要的更新，在於副駕駛座頭枕升級如同 Lexus LS 豪華房車的向前傾倒功能，使後排乘客能享有更完整的前方視線，除此之外還在副駕駛座椅側面新增一組按鈕，方便駕駛調整副駕駛座椅，為後排乘客創造更開闊的空間，其餘配置延續既有 GranAce 的設定。
動力配置方面，日規新年式 GranAce 持續採用 1GD-FTV 2.8 升直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎，於 3,400rpm 時可輸出 177ps 最大馬力，於 1,600~2,400rpm 間可輸出 45.9kg-m 峰值扭力，搭配 6 速自排變速箱與後輪驅動，在 WLTC 測試標準下的平均油耗數字為 10km/L。
國內市場方面，總代理和泰汽車選在 2019 年 5 月 21 日正式在國內發表 Granvia 車系，2020 年 10 月 8 日時推出六期環保車型，搭載 SCR 尿素系統，全車系提供 6 人座與 9 人座選擇，建議售價分別是 6 人座豪華 173.9 萬元、6 人座旗艦 189.9 萬元，以及 9 人座豪華 174.9 萬元、9 人座頂級 179.9 萬元、9 人座旗艦 189.9 萬元。