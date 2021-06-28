三規格、1.6 渦輪動力再提升　全新小改款 Hyundai Kona 全車系 84.9 萬起正式在台發表

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南陽實業藉著此次小改款 Kona 車系主打 N Line 車型來提升 N Brand 性能形象，其搭載全新的 SmartStream 1.6L Turbo 引擎與 7 速 DCT 雙離合器自手排變速系統，動力輸出可達到 198ps 最大馬力與 27kgm 峰值扭力，創造 0 到 100 km/h 加速 7.7 秒的成績，官方平均油耗也擁有 17.9 km/L 的亮眼表現。駕馭模式也從 3 種進階到 6 種模式切換，滿足更多的駕駛樂趣。
外觀方面，小改款 Kona 車頭與車尾重新雕塑，換上全新設計的蜂巢進氣壩與霧銀前後新式保桿、分離式頭/尾燈組，主打的 N Line 車型配有專屬黑色網格水箱護罩、N Line 銘板、N Line 蜂巢進氣壩與前保桿垂直進氣簾，並搭配車尾後下擾流鰭片、單邊雙出尾管及 18 吋鑽石型切削運動化鋁圈營造更濃厚的運動氣息。
配備表現上，全車系標配 ISG 引擎智慧啟閉系統、Drive Mode 進階多重駕馭模式、懸浮式 8 吋多媒體主機、無線 Apple CarPlay & Android Auto 影音娛樂系統，勁化型以上 10.25 吋全液晶數位儀表、HUD 抬頭顯示器、Qi 無線充電盤、EPB 電子式手煞車等豐富配備；頂規 N Line 專屬式樣包含三輻式方向盤附換檔撥片，獨厚駕駛者享受檔位操控樂趣，以及座椅銘刻 N Brand 標誌及 Res-stitch 紅縫線、駕駛座 10 向電動座椅(附電動腰靠)、高質感黑頂棚、專屬 N Line 排檔桿等。
安全方面，勁化型以上配載符合 Level 2 等級半自動駕駛科技，包含 0-180 km/h 內作動的 SCC 智慧型主動車距維持系統 (附 Stop & Go)、LFA 全速域車道維持輔助系統、RCCA後方交通防撞輔助系統、BCA 盲區碰撞避免輔助系統、FCA 前方主動煞停輔助系統(含行人、騎士偵測註1)、DAW 駕駛疲勞警示系統、FCW 前方撞擊警示系統、LDW 車道偏離警示系統、LKA 車道偏移輔助系統、HBA 智慧型遠近光燈調節系統、BCW 盲區偵測警示系統、RCCW 後方交通防撞警示系統、LCA 車道變換警示系統、LVDA 前車駛離警示系統、ROA 後座成員未下車警示系統以及 SEW 安全下車警示輔助等。
此次小改款 Kona 車系的價格帶與過往差異不大，但配備方面卻有實質上的顯著提升，由此可見南陽實業期盼利用新車更高的 C/P 值來吸引消費者，進一步提升市場銷售表現。而為了回應消費者，南陽實業也趁著正式售價公布延長「萬元加價升級專案」至 7 月底，指定勁化型(94.9 萬元)再加價 10,000 元就可以直接升級 N Line 車型，可說是最好的入手機會。7Car<小七車觀點>日前已完成小改款 Kona N Line 車型的試駕，可點選連結參閱 (按此參閱)。