為何施打疫苗仍染疫？醫指3關鍵：群體免疫前仍要戴好口罩！

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防範新冠肺炎，民眾都知道施打疫苗是重要關鍵，但卻也有「新冠疫苗可預防病毒」的迷思。重症醫學/胸腔內科黃軒醫師表示，疫苗的主要作用並非在於預防新冠肺炎感染，而是預防病情加重，民眾在接種疫苗後還是有一定的機率感染新冠肺炎，應持續提高警覺。
黃軒醫師說明，要讓疫苗達到預防效果，完整接種是必要的，除了需施打足夠的劑量（輝瑞、莫德納、AZ兩劑，嬌生疫苗一劑），也需得滿14天讓疫苗發揮作用，才算是完整的接種疫苗，疫苗並非施打當下就有效，這是為何施打疫苗醫就染疫的其中原因之一。
在完整施打疫苗後，新冠疫苗如同免疫系統的訓練教官，讓免疫系統學會如何擊敗新冠病毒，使染疫者不至於到重症、避免死亡。但是，即便是再好的疫苗，完整接種後也不可能有100%的效果，民眾還是一樣有可能受到感染，不過病毒量會較低，此情況即所謂的「疫苗突破性感染」。
該案例據瞭解就是在4月前往美國完整接種兩劑輝瑞疫苗，６月返台後確診，CT值為25.46，先生為17.97，從數據來看病毒承載量就較低。而會出現疫苗突破性感染，另一方面也可能因免疫系統缺陷所致。新冠疫苗是以模仿SARS-CoV-2病毒，達協助身體學會抵抗真正病毒的效果，若接種者本身就有免疫系統缺陷，那麼疫苗便無法達到任何訓練的效果。
防範接種後確診３關鍵，醫：疫苗接種速度要快！
黃軒醫師指出，群體免疫可預防突破性感染的風險，疫苗除了可保護接種者外，也為其他因嚴重過敏、兒童等未施打疫苗者提供了間接保護，即使疫苗在部分民眾體內無法達到充分的保護效果，在社區中其他施打疫苗者也可阻止病毒的傳播。多數專家認為，接種率達70%~80%便可實現群體免疫效果。
為達疫苗保護、群體免疫，接種速度非常重要，並非個人施打或某部分族群施打即可就算安全過關。新冠病毒會不斷的變種，越多地方發生廣泛感染、時間拖得越長，變種的種類就會越來越多，將可能部分或完全繞過疫苗的保護作用。因此當有機會接種疫苗應盡快施打，別再觀望，加速完全疫苗接種，以達保護作用及阻止病毒發生突變的機會。
黃軒醫師也再三提醒，疫苗並非萬靈丹，施打疫苗雖是防範新冠肺炎的重要關鍵，但也不可完全仰賴疫苗，至今已有非常多的國內外案例在施打疫苗後一樣染疫的案例。醫師呼籲，不論是完整接種疫苗前、後，在未獲得群體免疫之前都不可鬆懈，應持續戴好口罩、勤洗手、保持社交安全距離，以利早日摧毀病毒的傳播。