▲ Ferrari 選擇 AWS 作為雲端服務供應商 加強汽車及賽事創新發展

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法拉利 F1 車隊負責人 Mattia Binotto 表示：「AWS 作為我們的官方雲端服務供應商，相信他們將幫助法拉利成功轉型至由數據驅動的企業，利用科技激發我們的產品潛能，加強與全球法拉利愛好者的互動，並持續為支持者帶來更熱血的操駕體驗。我們選擇 AWS，源於他們對創新的堅持、無可比擬的能力及支援汽車和體育行業合作夥伴的豐富經驗。法拉利的歷史中，賽車和創新發展是我們的核心，期待運用 AWS 的機器學習、進階分析和高效能運算（HPC）能力，從而獲取更深入的分析及研發出更強大的車款。」
法拉利作為在全球研發部分最高性能車款的汽車製造商，未來將借助 AWS 先進的大數據分析、機器學習、運算、儲存和資料庫功能，快速獲得在車款設計方面及在道路與賽道上的性能分析。法拉利將使用 Amazon Elastic Compute Cloud （Amazon EC2）一系列適用於高效能運算 （HPC）的專門執行個體類型，執行複雜的模擬情景，以測試車輛在各種駕駛條件和賽車場景中的性能。其中，法拉利將使用基於 AWS Graviton2 自研處理器的執行個體，相比x86架構處理器的同類執行個體，性價比提高達 40%。此外，借助 AWS 高效能運算資源的可任意擴展功能，法拉利得以同時執行成千上萬的模擬情景，對比本地基礎架構可更快獲取洞察，幫助法拉利工程師利用靈活的方式測試新設計和策略，加快創新步伐。
當法拉利從模擬場景過渡至真實組裝其新款公路原型車時，將應用 AWS 的資料分析服務和 Amazon SageMaker 機器學習服務（這項服務可以幫助開發人員和資料科學家在雲端和邊緣運算快速建立、訓練和部署機器學習模型），為車輛測試提供資訊，深入瞭解其零件和車體在真實情況下的表現。為了支援真實組裝及其模擬情況，法拉利將使用Amazon Simple Storage Service （Amazon S3）建立資料湖，透過 AWS Lake Formation 快速、安全地收集和清洗數百PB的資料，並編制成目錄。法拉利將檢查影響車輛性能和駕駛操作的因素，如不同車速下的發動機溫度、不同路面的車輛震動模式，以及影響車輛摩擦力的懸吊系統等。透過 AWS 的服務，法拉利對車輛的整體性能一目了然，除了為車主帶來更刺激的駕馭體驗，同時兼顧安全和可靠。
法拉利更將借助 AWS，讓現有或潛在車主更容易打造、購買和維護其車輛。透過使用 Amazon Elastic Kubernetes Service （Amazon EKS）和 Amazon DynamoDB（一種全面託管的鍵值資料庫服務），法拉利能夠更快速建置、部署和擴展數位化應用。以打造專屬的法拉利（Ferrari Car Configuration）為例，消費者可以量身定制車輛，利用高解像度的 2D 和 3D 技術，獲得如同身歷其境的體驗。AWS 也將支援法拉利車輛資訊中心（Ferrari’s Vehicle Information Hub），集中管理車主的車輛資訊，並主動為車主提供服務與維護相關的個人化資訊。
此外，對於 F1 賽車迷而言，法拉利車隊將使用 AWS 的運算、容器和媒體服務，透過其手機應用程式，建立數位互動平台，為車迷提供資訊、教學和娛樂內容。車迷在應用程式建立個人檔案後將收到獨家內容，如以虛擬方式在比賽日參觀法拉利車隊的車庫和接待室。另外，法拉利計劃透過 AWS 建立虛擬和擴增實境（VR 和 AR）體驗，讓車迷參觀車庫，與車手和車隊成員互動。法拉利更將在應用程式建立虛擬車迷社群，在比賽日透過小測驗與數百萬使用者互動。
AWS 銷售及行銷資深副總裁 Matt Garman 表示：「AWS 為全球領導品牌法拉利提供所需的廣泛服務、洞察和靈活性，透過創新科技幫助法拉利保持其行業領先地位，加深與忠實車主和車迷的聯繫。法拉利借助 AWS，將駕駛和賽車提升至新境界，同時為其全球社群帶來更多刺激的個人化和全新數位體驗。更重要的是，作為法拉利官方雲端運算供應商，我們非常期待能夠幫助 Scuderia Ferrari 車隊繼續保持他們作為全球最強賽車隊的紀錄。」
如欲了解更多有關 AWS 與法拉利合作的資訊，請瀏覽：www.aws.amazon.com/sports 。