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Audi 防疫雙重把關 專人到府取送車與線上安心賞車服

▲ Audi 防疫雙重把關 專人到府取送車與線上安心賞車服
▲ Audi 防疫雙重把關 專人到府取送車與線上安心賞車服

2GameSome - 有車賞

2021-06-28 19:25:00

共同防疫時期為提供安心無虞的購車及保養維修環境，台灣奧迪針對展示中心及服務廠全面實施嚴謹防疫措施，守護車主消費者與前線服務人員安全，除購車推出「Audi 線上安心賞車服務」，提供專屬線上遠距賞車，讓車主與消費者能安心賞車；針對維修保養部分，亦提供「專人到府取送車服務」，並進行維修時間分流安排，雙重把關，守護車主與愛車的健康安全。即日起至 8 月 31 日，凡Audi 車主預約回廠即可獲得 Audi 乾洗手乙瓶，零件、精品夏季優惠中，消費滿額享好禮亦有機會再抽萬元電動滑板車。

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防疫期間 Audi 推出貼心服務 為您與愛車健康安全守護把關

面對國內疫情快速變化，台灣奧迪針對購車及保養維修環境，皆實施全面嚴謹防疫措施，全台 Audi 展示中心、服務廠環境與展示及試乘車輛內外之皆進行消毒清潔之外，各經銷商夥伴均配合政府實聯制，前線服務人員每日執行量測額溫、酒精消毒、注意手部清潔等個人防疫工作，並全程配戴口罩為車主與消費者服務。

防疫期間亦提供貼心服務，購車方面已推出「Audi 線上安心賞車服務」，車主及消費者不必出門即可預約使用專屬線上遠距賞車功能；伴隨夏季來臨，針對車主定期保養部分，亦提供「專人到府取送車服務」，並將車輛維修時間進行分流安排，雙重把關，守護您與愛車的健康安全。

夏季安心預約回廠 多項優惠滿額抽獎實施中

伴隨貼心服務，台灣奧迪亦提供夏季安心回廠禮，即日起至 8 月 31 日凡 Audi 車主預約進廠維修保養，即可獲得「Audi 乾洗手」乙瓶，並享有下列服務及專屬優惠1

  1. 免費冷氣系統檢查
  2. 專屬相關優惠：
  • 冷氣相關零件全面 88 折
  • 風箱清洗服務特價新台幣 2,488 元
  • 輪胎 2 條 85 折；4 條 8 折
  • 電瓶及雨刷片7折
  1. 原廠精品與配件優惠中
另車主回廠消費滿新台幣 11,888 元，即贈 Audi 全自動速開 3-4 人帳篷乙頂；消費滿新台幣 15,888 即可參加抽獎，有機會獲得市價新台幣 14,300 元的限量「電動滑板車」，如欲了解更多 Audi 貼心服務與夏季預約回廠相關資訊，敬請造訪 Audi Taiwan 官網 或洽全台 Audi  授權展示中心及服務廠。

註：

  1. 本優惠不得與其他優惠同時使用。保固案件恕不適用於本活動。
  2. Audi線上安心賞車服務，敬請至官網預約；專人到府取送車服務，敬請與各地服務廠聯繫預約。
  3. 消費滿額禮遇的參與資格，以本次活動期間保養及維修之自付金額為主，贈品以實品為主數量有限，送完為止。
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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
86.76%13.24%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.94%94.06%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.97%35.03%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.27%67.73%
2021-06-25-2021-06-28
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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