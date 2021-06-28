▲ Audi 防疫雙重把關 專人到府取送車與線上安心賞車服

我是廣告 請繼續往下閱讀
面對國內疫情快速變化，台灣奧迪針對購車及保養維修環境，皆實施全面嚴謹防疫措施，全台 Audi 展示中心、服務廠環境與展示及試乘車輛內外之皆進行消毒清潔之外，各經銷商夥伴均配合政府實聯制，前線服務人員每日執行量測額溫、酒精消毒、注意手部清潔等個人防疫工作，並全程配戴口罩為車主與消費者服務。
防疫期間亦提供貼心服務，購車方面已推出「Audi 線上安心賞車服務」，車主及消費者不必出門即可預約使用專屬線上遠距賞車功能；伴隨夏季來臨，針對車主定期保養部分，亦提供「專人到府取送車服務」，並將車輛維修時間進行分流安排，雙重把關，守護您與愛車的健康安全。
夏季安心預約回廠 多項優惠滿額抽獎實施中
伴隨貼心服務，台灣奧迪亦提供夏季安心回廠禮，即日起至 8 月 31 日凡 Audi 車主預約進廠維修保養，即可獲得「Audi 乾洗手」乙瓶，並享有下列服務及專屬優惠1：
- 免費冷氣系統檢查
- 專屬相關優惠：
- 冷氣相關零件全面 88 折
- 風箱清洗服務特價新台幣 2,488 元
- 輪胎 2 條 85 折；4 條 8 折
- 電瓶及雨刷片7折
- 原廠精品與配件優惠中
註：
- 本優惠不得與其他優惠同時使用。保固案件恕不適用於本活動。
- Audi線上安心賞車服務，敬請至官網預約；專人到府取送車服務，敬請與各地服務廠聯繫預約。
- 消費滿額禮遇的參與資格，以本次活動期間保養及維修之自付金額為主，贈品以實品為主數量有限，送完為止。