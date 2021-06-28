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高隔熱 × 抗病菌！格菱威隔熱紙 GS 禦守系列台灣七月搶先開賣！

▲ 高隔熱 × 抗病菌！格菱威隔熱紙 GS 禦守系列台灣七月搶先開賣！
▲ 高隔熱 × 抗病菌！格菱威隔熱紙 GS 禦守系列台灣七月搶先開賣！

2GameSome - 有車賞

2021-06-28 19:25:00

來自新加坡隔熱紙品牌 GREENWAY 格菱威，將醫療級抗病菌面罩的塗層技術導入隔熱紙的研發，創新開發出抗病菌的「奈米島型塗層」革命性技術，今夏推出全新產品－「GS 禦守系列」，不僅提供紅外線全波段的高度隔熱，更延續 GREENWAY 格菱威對清晰視野的高標準。此外，產品取得多國檢驗證實其表面抗菌力大於 99.9%，也同時能有效降低新型冠狀病毒存活率。成為領先業內、世界首創「高隔熱、抗病菌」雙重守護的隔熱紙，塗層技術以物理性對抗病菌，配方不含金屬成分、對外訊號零干擾，適用於居家用車、公共場域，為生活空間提供多一層防禦。迎戰升溫的疫情，台灣將搶先全球在七月開賣。

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GREENWAY 格菱威也在今年邀請 Sunny 王陽明擔任首位品牌代言人。Sunny 講究愛車配備，尤其車外觀更是要有「隔」更有型。GREENWAY 格菱威的高隔熱、高隱蔽與清晰度讓他讚譽有加。這次 Sunny 從愛用者晉升成為代言人，也在 GS 禦守系列推出時，參與設計了GREENWAY x EMC 聯名的限量帽 T。七月起，凡於指定授權經銷店全車安裝 GS 禦守系列即可獲贈乙件。

格菱威GS禦守系列經多國檢驗證實有效抑菌、降低新冠病毒存活率

根據澳洲聯邦科學工業研究組織 CSIRO 實驗發現，新型冠狀病毒在玻璃表面上可存活長達 28 天，這使不少人擔心住家、用車的玻璃窗恐成為病菌傳染媒介之一。因此，玻璃衛生防護的重要性不容小覷。為了強化隔熱紙在玻璃上的防禦力，GREENWAY 格菱威開發出全球第一張兼具高隔熱、防疫力的隔熱紙「GS 禦守系列」，採用新加坡總公司FILMTAC 獨家研發的超薄奈米島型塗層技術，打造持久穩定、多刺不平整的表面，不利病菌存活。並交由歐盟Eurofins、韓國 KSTR、SGS 進行檢測，在ISO 22196:2001、JIS Z 2801:2010 雙重國際標準下，皆證實其表面抗菌效果超過 99.9%。另外，在抗新冠病毒的實驗上，為求結果更具真實參考性，超前業界送交美國 Bioscience Laboratories實驗室，採用最新病毒株 USA-WA1/2020 進行檢測，其序列特性是目前最為接近新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）。以 ISO 21702:2019 標準測試，證實本系列隔熱紙 24 小時內可以降低新型冠狀病毒的存活率，最高可減少達 62%。

此外，GS 禦守系列也具備高規格的隔熱性能，能有效阻絕日照輻射產生的紅外線熱能，紅外線全波長隔熱最高可達 95%。除了卓越的隔熱效果外，還可隔絕最高達 99.9% 有害紫外線。塗佈材質不含任何金屬成份，高度耐候不怕氧化，也不影響 5G、GPS、eTag 等電子產品訊號。同時也提供了駕駛人最舒適的視野感受，強光照射下也能維持清晰度不受白霧干擾。另有多層貼合工藝的安全防爆效果，讓在居家、乘車中的每個人能獲得全方位的安心守護。

格菱威深耕隔熱紙規劃師培育 帶領產業升級

「格菱威不只提供高品質的產品，也希望聯盟全台優質的經銷夥伴帶給消費者完善的規劃服務，進一步能帶動店家轉型、產業升級。」GREENWAY 格菱威台灣總經理李育學在這個目標下，近幾年陸續開辦全台隔熱紙規劃師的培訓計畫，贏得業內廣大的回響。來自新竹老字號名店「宏竹汽車大樓隔熱紙旗艦店」負責人兼資深規劃師─邱淑娟表示，「不論是駕駛座位還是副駕、後座，甚至是居家空間，每個位置和使用這些位置的每個人都有不一樣的需求，貼隔熱紙沒有標準公式，只有最適合的配置。」因此，消費者在安裝隔熱紙時，應該先透過諮詢找到專業且能提供專屬服務的隔熱紙規劃師，而規劃師要能夠在審慎評估需求後精準地提供隔熱類別與透光性的最適建議，才能保障用車人的安全。

更多資訊，請至 GREENWAY 格菱威官方網站查詢：https://greenwayfilm.com/

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
86.76%13.24%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.94%94.06%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.97%35.03%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.27%67.73%
2021-06-25-2021-06-28
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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