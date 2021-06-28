COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

居家快篩試劑比一比！藥師教你正確使用關鍵：各畫5圈停15秒

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-06-28 19:30:00

新冠肺炎疫情未歇，中央流行疫情指揮中心祭出「社區廣篩4大策略」，鼓勵廠商引起居家快篩試劑，讓民眾在家篩檢就能檢測是否感染病毒。食藥署目前已通過5家業者專案進口居家快篩試劑的緊急授權，產品建議價格每劑約300元到3000元不等，民眾已可在藥局以及超商買到居家快篩試劑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
居家快篩試劑 藥局、超商買得到

台灣藥品行銷暨管理協會發言人沈采穎藥師表示，目前食藥署獲准的五項居家快篩試劑緊急授權產品包括，兩款新型冠狀病毒核酸檢測試劑以及三款抗原快篩試劑。



鼻腔採集不貪快 各畫5圈停15秒

目前市面上可購得的居家快篩採檢都是從鼻腔採集檢體。民眾若想要測得準，台灣藥品行銷暨管理協會理事長高孟熙藥師提醒，採集檢體時切勿貪快，建議左右鼻孔各停留15秒，慢慢沿著鼻腔壁畫圈圈，準確度較高。至於孩童最好由家長協助操作，避免發生意外。

特別要提醒，一旦檢測結果呈陽性，要記得帶著妥善密封的檢體與檢測裝置，前往社區篩檢站或醫院診所再次接受快篩，且同時將密封的快篩裝置則交由醫療單位作為療廢棄物處理。

快篩怎麼選？多久做一次？ 藥師建議：五天一次

目前我國核准的五款快篩試劑根據業者臨床研究報告指出，其陽性一致率從85%至97%不等。不過，由於每個產品的實驗設計標準不同，加上受試者人數多寡，有無得到國際核准認證等因素都將影響陽性一致率的準確度。

什麼時候該該快篩？什麼情況適合快篩呢？沈采穎藥師建議，進行居家快篩測試的最佳時間是暴露高風險區後的5至7天。此外，暴露高風險區域或曾接觸確診個案，建議前兩週每5天做一次居家快篩檢測，即使檢查結果陰性，也不能掉以輕心，以免快篩偽陰性，恐將病毒傳染他人，建議每週仍做一次快篩較安全。



一旦居家快篩檢測出現陽性，根據中央流行疫情指揮中心規定，須到社區快篩站讓專業醫護人員進行快篩，如果結果一樣呈現陽性，必須得到醫院再做核酸檢測PCR確認是否感染新冠病毒。





以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
86.76%13.24%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.94%94.06%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.97%35.03%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.27%67.73%
2021-06-25-2021-06-28
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀