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地表最速量產車Bugatti Chiron對決四輪神話F1賽車究竟誰輸誰贏?

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-29 08:55:20

F1的極輕車重配上強大馬力及專屬空力套件的發揮，無論瞬間加速及過彎G值皆是地表最強悍之四輪機器，這次國外有個節目找來了在2019年創下量產車最速紀錄的Bugatti Chiron來挑戰Red bull 2011年的F1賽車RB7，看看這兩大指標車款究竟誰會勝出?

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這次英國汽車節目Carwow找來了Bugatti Chiron與F1賽車來場直線加速對決，看看到底是有最速量產車頭銜的Bugatti Chiron厲害還是F1賽車依舊是無法擊潰的不敗神話，從數據面來看Bugatti Chiron搭載了8.0升W16汽缸的四渦輪增壓引擎，馬力輸出將近1,500匹可在2.4秒加速至100 km/h，0-200 km/h也僅需6.5秒，再加速至300 km/h也才13.6秒，此般數據已是現今機械工藝的極致表現；F1賽車則是專為賽事而生的特規車種，因此無須考量日常耐用度，引擎為了榨出最後一滴動力時常處於極限狀態，2.4升的V8引擎在18,000轉的最高轉速下能輸出750匹馬力，兩者動力數據差了一倍，看起來Bugatti Chiron似乎有些許贏面。

不過F1為了追求極致的馬力/重量比，車體多處採用極輕的碳纖維材質後總車重控制在600公斤以下，加上車手體重也不超過650公斤，在一匹馬力帶動不到1公斤的條件下其加速數據用想像的就相當嚇人；Bugatti Chiron雖擁有1,500匹馬力，但車重近2噸的條件下每匹馬力需付擔超過1公斤車重，在這感覺Chiron似乎又處於劣勢，不過觀眾要看的不就是兩大速度名機的經典對決場面嗎? 比下去就知道誰輸誰贏，話不多說直接看影片就知道答案!

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