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彰化基督教醫院外科部張宏基主任表示，胃腸道基質瘤臨床症狀主要取決於腫瘤的大小以及好發位置。當腫瘤越大，越容易產生腸胃道不適症狀，例如：肚子痛、厭食，甚至有病人會有吐血，或是解黑便的狀況；另外，如果腫瘤長在胃部接近幽門的地方，可能會有堵塞與吐的情況產生。
胃腸道基質瘤精準醫療 基因檢測很重要
張宏基主任說明，大部分的胃腸道基質瘤患者透過手術與傳統標靶藥物可以控制病情，但仍有部分患者，因為基因變異的關係，導致傳統標靶藥物治療無效，這時，只能透過基因檢測找出問題並對症下藥。
張宏基主任進一步說明，基因檢測對胃腸道基質瘤的診斷十分重要，因為基因檢測的結果將影響治療的有效率，例如：胃腸道基質瘤中有10%的患者，是因為PDGFRA Exon18 D842V的位點突變，這類型的病人對於傳統第一線、第二線甚至是第三線的藥物治療反應不好，倘若再繼續使用傳統標靶藥物治療，反而會造成患者的延誤治療，但若是透過基因檢測診斷問題後，對該類型患者施以突破性基因精準藥物，便能有更好的治療效果。
突破性基因精準藥物獲台藥證 胃腸道基質瘤治療新選擇
張宏基主任表示，突破性基因精準藥物在初期的臨床實驗中，對於PDGFRA Exon18 D842V位點突變的病人，治療可達80%-90%的有效率，另外在其他的研究顯示，對於不是PDGFRA Exon18 D842V位點突變的病人，在第二線、第三線的治療也有不錯的效果。而目前突破性基因精準藥物已經通過美國FDA認證，同時也取得台灣TFDA認證，未來將成為胃腸道基質瘤患者的治療新選擇。
胃腸道基質瘤難預防 定期健康檢查益健康
張宏基主任提醒，由於胃腸道基質瘤好發原因不明，建議民眾培養定期健康檢查的習慣，主動的掌握自身健康狀況。倘若疑似發現病症也不要驚慌，積極尋求專業醫師協助，接受治療並配合醫師建議基因檢測，精準醫療對症下藥，更有助於病情穩定控制。
資料來源：健康醫療網 癌症精準醫療夯 突破性基因精準藥物獲台藥證！
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