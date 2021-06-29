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免費開一個月！格上車訂閱周年慶挺你以車防疫

▲ 免費開一個月！格上車訂閱周年慶挺你以車防疫
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2GameSome - 有車賞

2021-06-29 16:55:00

自去年 8 月起，格上與策略合作夥伴 SeaLand 汽車訂閱攜手推出「格上車訂閱」，以全台第一的多品牌汽車訂閱服務，以最低月租費 6,800 元的破壞式價格切入市場，上市不到三季就突破千張訂單，成功打開汽車訂閱市場。在汽車訂閱服務即將滿週年之際，在此疫情期間，推出「免費開一個月」的周年慶回饋，全力相挺需外出謀生的通勤上班族。

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格上車訂閱的中古車訂閱「免費開一個月」的限時優惠方案，從 B 至 E 級中古車、超過 80 款車型的選擇，限量一百台，免費享有一個月訂閱費免費，可以現省 8,800 元以上，加上里程費 8 折折扣，最低每公里 2.8 元，讓有移動需求的民眾先訂享優惠！續租第二期以上的訂閱客戶，亦可同享此方案，更可加碼 7 折或更低的里程費折扣。

同時格上車訂閱主打 80 款車型，更可讓消費者輕鬆上網（https://car-plus.sealand.tw/）無接觸選車，包括市場熱銷的車款 Nissan Kicks、Sentra，Mitsubishi Lancer，Ford Focus，Honda CRV、Fit、HR-V 及 Toyota Corolla Altis 及 RAV4 等，7 月 1 日起至 7 月 31 日交車皆可「免費開一個月」，加上全台交車據點的車內的酒精及臭氧清消的嚴格作業，讓消費者交車時更能安心。

以租代購更划算，以車防疫更安心

以季為租期單位的格上車訂閱，在去年疫情期間，協助上百位因疫情滯台的國人，解決即期的代步車需求。今年台灣施行三級管制後，汽車市場受到重大打擊，「以車防疫」專案亦協助通勤族解決無法安心搭乘大眾交通工具的困擾，疫情期間平台流量暴增5倍，在眾多出行事業中逆勢攀升。

格上車訂閱從中古車訂閱出發，吸引大量消費者訂購，陸續推出「2021 年新車訂閱」、「豪華全新車訂閱」等多元級距服務，將經營版圖拓展至雙 Ｂ、保時捷、特斯拉等高階車型，展現汽車訂閱第一品牌的決心，讓更多消費者享受用車免養車、自由換開各式夢幻車型。

在汽車訂閱服務推行滿一年的當下，看好台灣疫情逐漸好轉，解封前後將會爆發大量延後購車的用車需求，選擇最多、彈性最高、負擔最輕、價格最爽的汽車訂閱服務也將在短期之內滿足大量用車人的缺口。長期而言，格上與 SeaLand 也共同期許透過汽車訂閱服務讓人們與移動的關係更自由、讓人們與資產的關係更輕鬆、讓人與車的關係更開放，未來將持續推出更多車型、更多租期的彈性方案，打造一個人人都能開到夢幻車型的用車新生活！

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.76%8.24%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
77.36%22.64%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
7.58%92.42%
2021-06-28-2021-07-01
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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