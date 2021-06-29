紀念突破 575km/h 陸上速度紀錄壯舉 Rolls-Royce Dawn / Wraith Landspeed Co

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外觀方面，Dawn Landspeed Collection 採用 Black Diamond Metallic 塗裝，Wraith Landspeed Collection 採用 Bonneville Blue 塗裝，兩車均依加入黑黃色細節點綴，象徵當年 Thunderbolt 原先採金屬原色配置，因烈日下鹽灘反光影響測速裝置判讀，而施以黑色箭頭搭配黃色圓圈的塗裝，順利通過偵測並創下紀錄。
內裝方面，Dawn / Wraith Landspeed Collection 融入象徵 Bonneville Salt Flats 鹽灘地形的元素，內裝細節以 Thunderbolt 車上的黃黑色系混搭，駕駛座門飾板採用 Grosgrain 編織絲綢來象徵 George Eyston 所獲頒的勳章緞帶，中央扶手則採用‘club armchair’設計，Wraith Landspeed Collection 星光頂蓬更以 2,117 個獨立光纖來重現 George Eyston 突破紀錄當天的星象。
1938 年創下 357.497mph (約 575.335652km/h) 陸上速度紀錄的 Thunderbolt 採用 2 具排氣量 37 公升的 Rolls-Royce R V12 機械增壓汽油引擎，可分別輸出超過 2,000hp 最大馬力，此引擎全球僅生產約 19 具，該車在突破紀錄後於 1940 年時在紐西蘭公開展示，接下來則存放於倉庫當中，但不幸於 1946 年時因火警而燒毀，如今 Rolls-Royce 以限量的紀念車讓此事重新為世人所知。