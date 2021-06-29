COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

紀念突破 575km/h 陸上速度紀錄壯舉 Rolls-Royce Dawn / Wraith Landspeed Co

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-29 17:55:40

Rolls-Royce 日前推出限量 35 輛的 Wraith Black Badge Landspeed Collection 及限量 25 輛的 Dawn Black Badge Landspeed Collection，紀念英國工程師 Captain George Eyston 於 1938 年 9 月 16 日時駕駛採用 Rolls-Royce R V12 航太引擎動力的 Thunderbolt 在美國猶他州 Bonneville Salt Flats 創下 357.497mph (約 575.335652km/h) 陸上速度紀錄的壯舉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，Dawn Landspeed Collection 採用 Black Diamond Metallic 塗裝，Wraith Landspeed Collection 採用 Bonneville Blue 塗裝，兩車均依加入黑黃色細節點綴，象徵當年 Thunderbolt 原先採金屬原色配置，因烈日下鹽灘反光影響測速裝置判讀，而施以黑色箭頭搭配黃色圓圈的塗裝，順利通過偵測並創下紀錄。

內裝方面，Dawn / Wraith Landspeed Collection 融入象徵 Bonneville Salt Flats 鹽灘地形的元素，內裝細節以 Thunderbolt 車上的黃黑色系混搭，駕駛座門飾板採用 Grosgrain 編織絲綢來象徵 George Eyston 所獲頒的勳章緞帶，中央扶手則採用‘club armchair’設計，Wraith Landspeed Collection 星光頂蓬更以 2,117 個獨立光纖來重現 George Eyston 突破紀錄當天的星象。

1938 年創下 357.497mph (約 575.335652km/h) 陸上速度紀錄的 Thunderbolt 採用 2 具排氣量 37 公升的 Rolls-Royce R V12 機械增壓汽油引擎，可分別輸出超過 2,000hp 最大馬力，此引擎全球僅生產約 19 具，該車在突破紀錄後於 1940 年時在紐西蘭公開展示，接下來則存放於倉庫當中，但不幸於 1946 年時因火警而燒毀，如今 Rolls-Royce 以限量的紀念車讓此事重新為世人所知。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.76%8.24%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
77.36%22.64%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
7.58%92.42%
2021-06-28-2021-07-01
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

繼續作答
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
即時
推薦閱讀