▲ 說到做到！Hyundai 全新小改款 Santa Fe 確認 7 月 1 日發表！

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然是小改款規格，但此次 Santa Fe 於造型、內裝配備，甚至動力規格都有媲美大改款的幅度，外型上以更大面積的水箱護罩，搭配雙層分離頭燈，以及貫穿左右的尾燈配置，展現出截然不同改款前的前衛氣息以外，座艙內也會有較過去 7 吋儀表板更大面積的 12.3 吋全彩數位儀表；中控台也因為取消排檔桿、改為按鍵式設計，讓中控台的排列更為簡潔與科技感。
動力部分，柴油車型將換上與 Kia Sorento 相同的全新 Smart stream 2.2 升柴油引擎，擁有 202ps 最大馬力與45kgm 最大扭力是強悍性能的保證，另外在品牌下泛見的 1.6 升渦輪增壓汽油引擎，以及全新、也是此次最具話題的 Hybrid 油電車型，絕對是此次小改款 Santa Fe 的注目重點。
全新小改款 Santa Fe 將於 7 月 1 日正式發表，車輛的更多規格、細節與價格，敬請期待後續報導。全新小改款 Santa Fe 將於 7 月 1 日正式發表，車輛的更多規格、細節與價格，敬請期待後續報導。而在小改款 Santa Fe 到位後，搭配著銷售表現長紅的 Venue、剛小改款上市的 Kona 車系，接下來就剩下年底會現身的全新大改款 Tucson，Hyundai 的休旅家族就以完整的改朝換代，所展現出的銷售能量，更是值得期待。
延伸閱讀（改款前車型試駕報導）：不再國產，配備滿滿的全新 Hyundai Santa Fe