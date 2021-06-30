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說到做到！Hyundai 全新小改款 Santa Fe 確認 7 月 1 日發表！

▲ 說到做到！Hyundai 全新小改款 Santa Fe 確認 7 月 1 日發表！
▲ 說到做到！Hyundai 全新小改款 Santa Fe 確認 7 月 1 日發表！

2GameSome - 有車賞

2021-06-30 09:55:00

一如今年三月所預告的，Hyundai 於今年將會每季都推出新車款，預告將於第三季所推出的全新小改款 Santa Fe，日前也確認將會於第三季的第一天、也就是 7 月 1 日推出，以目前所獲得的經濟部能源局的油耗測試數據，確認會有全新 2.2 升柴油動力車型，另外消息指出，也會同步引進 1.6 升汽油引擎，以及 Hybrid 油電版本。

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全新造型的車頭，讓此次小改款 Santa Fe 改款幅度媲美大改款等級。
全新造型的車頭，讓此次小改款 Santa Fe 改款幅度媲美大改款等級。
雖然是小改款規格，但此次 Santa Fe 於造型、內裝配備，甚至動力規格都有媲美大改款的幅度，外型上以更大面積的水箱護罩，搭配雙層分離頭燈，以及貫穿左右的尾燈配置，展現出截然不同改款前的前衛氣息以外，座艙內也會有較過去 7 吋儀表板更大面積的 12.3 吋全彩數位儀表；中控台也因為取消排檔桿、改為按鍵式設計，讓中控台的排列更為簡潔與科技感。

透過排檔桿的按鍵化改變，讓中控台設計更為簡潔與具科技感受（圖為國外版本）
透過排檔桿的按鍵化改變，讓中控台設計更為簡潔與具科技感受（圖為國外版本）
換上 12.3 吋全彩數位儀表板。
換上 12.3 吋全彩數位儀表板。
動力部分，柴油車型將換上與 Kia Sorento 相同的全新 Smart stream 2.2 升柴油引擎，擁有 202ps 最大馬力與45kgm 最大扭力是強悍性能的保證，另外在品牌下泛見的 1.6 升渦輪增壓汽油引擎，以及全新、也是此次最具話題的 Hybrid 油電車型，絕對是此次小改款 Santa Fe 的注目重點。

此次最具話題的 Hybrid 油電車型，也是此次小改款 Santa Fe 的注目重點。
此次最具話題的 Hybrid 油電車型，也是此次小改款 Santa Fe 的注目重點。
柴油動力車型將搭載與 Kia Sorento 相同的 Smart stream 2.2 升柴油動力。
柴油動力車型將搭載與 Kia Sorento 相同的 Smart stream 2.2 升柴油動力。
全新小改款 Santa Fe 將於 7 月 1 日正式發表，車輛的更多規格、細節與價格，敬請期待後續報導。全新小改款 Santa Fe 將於 7 月 1 日正式發表，車輛的更多規格、細節與價格，敬請期待後續報導。而在小改款 Santa Fe 到位後，搭配著銷售表現長紅的 Venue、剛小改款上市的 Kona 車系，接下來就剩下年底會現身的全新大改款 Tucson，Hyundai 的休旅家族就以完整的改朝換代，所展現出的銷售能量，更是值得期待。

延伸閱讀（改款前車型試駕報導）：不再國產，配備滿滿的全新 Hyundai Santa Fe

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