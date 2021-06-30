跳脫車格限制、性能再度提升　全新 Porsche Cayenne Turbo GT 新台幣 950 萬元起登場

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Cayenne Turbo GT 與 Cayenne Turbo Coupé 相比，車身高度降低了 17 mm，被動式底盤元件與主動式控制系統皆更新設計和優化，例如三氣室氣壓式懸載系統強度提升 15%，保時捷主動式懸載調整系統 (PASM) 的減震特性與動力輔助轉向升級系統 (Power Steering Plus) 、後軸轉向系統皆因應車輛特性進行調整，保時捷動態底盤控制系統 (PDCC) 中的主動式防傾穩定系統亦由性能導向軟體控管，提供更出色的防傾穩定性和抓地力、更精準的轉向表現及更高的過彎速度。胎圈方面，前輪較 Turbo Coupé 加寬 1 吋，負外傾角增加 0.45 度，並標準搭載專為 Turbo GT 開發的 22 吋 Pirelli P Zero Corsa 高性能輪胎與地面有更大的接觸面積，同時保時捷陶瓷複合煞車系統 (PCCB) 亦為此車型標準配備之一。
外觀方面，Cayenne Turbo GT 保持原有的家族風格，但換上專屬設計前保險桿、前下擾流以及擴大的側邊冷卻進氣孔，同時配備碳纖維車頂、縱向車頂碳纖維側板、22 吋 GT Design 輪圈等，車尾的後擾流尾翼尺寸亦較 Turbo 車款增加 25mm，讓車輛於高速行駛時，再增加 40kg 的下壓力。
內裝方面則以 Alcantara 麂皮為主要材質延伸，雙前座 8 向電動調整跑車座椅以及跑車化雙後座系統為標配，座椅皆採 GT 專屬設計，中央椅面同樣採用 Alcantara 麂皮包覆，頭枕施以 Turbo GT 字樣。保時捷多功能跑車式方向盤則鑲嵌霧面黑色方向盤輻，含 12 點鐘方向黃色標記。保時捷通訊管理系統 (PCM) 也換上剛發表的 6.0 版本，除 Apple Carplay 連結外，再新增 Android Auto 功能，並透過新設計界面提供更好的操作體驗。
動力系統同樣搭載 4.0 升雙渦輪增壓八缸引擎，但曲軸、傳動軸、渦輪增壓器、燃油直噴系統、進氣系統到中冷器皆進行全面升級，使得動力表現再增加 90 PS (67kW) 達到 640 PS (471kW) 的水準，扭力亦提升 80 Nm，達到 850 Nm，從靜止加速至 100 km/h 僅需 3.3 秒，較 Cayenne Turbo Coupé 縮短 0.6 秒，極速也一舉上看 300 km/h，更增加 14 km/h 的表現，堪稱是歷代 Cayenne 性能之最。
此外，其搭載的 8 速 Tiptronic S 變速箱與保時捷循跡管理系統 (PTM) 同樣進行改良，除換檔反應更迅速之外，也配備了增壓空氣流動的水冷系統。而專屬配備的跑車化排氣系統，其排氣尾管採用中置設計位於車後正下方，包含尾段消音器，部分排氣管由輕量化且極度耐熱的鈦合金製成，並省略中段消音器達到減輕車重的目的，亦帶來更悅耳的聲浪。
Cayenne 作為大型豪華運動休旅，保時捷向來自許其是高性能五人座跑車。隨著車輛科技以及造車工藝不斷進步，從這次 Cayenne Turbo GT 性能表現來看其已跳脫車格的限制，是一款披著休旅外型的純種性能車。