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新台幣 445 萬元起 Audi e-tron GT 正式在台展開預售

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-30 12:55:40

台灣奧迪今日 6/30 正式展開全新 e-tron GT 車系預售活動，引進編成與預售價分別是 e-tron GT quattro (新台幣 445 萬元起)、e-tron GT quattro 絕美電駒限定款 (新台幣 452 萬元起) 及 RS e-tron GT (新台幣 598 萬元起)，首批配額限量 50 輛。預售期間購車可享「e-tron 純電生活方案」，不僅免費贈送家用充電器，也可使用 Noodoe EV 環島充電網、華城 EVALUE 及 EV OASIS 等目的地充電據點，台灣奧迪還提供車主新台幣 7.2 萬元的快充金，可在全國 Audi 極速充電站使用。

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e-tron GT 車系為繼 e-tron 及 e-tron Sportback 後，Audi e-tron 家族全新的跑房車作品，原廠於今年 2 月正式發表，採用與 Porsche Taycan 採用相同的 800V 架構開發。外觀上與 Porsche Taycan 採用相同的四門 Coupe 設計，向外擴張的巨大車輪、更小的懸垂點及全車整體的配重更趨平均，為了達成低風阻的目標，整體造型相當流線，風阻係數僅 0.24Cd。車頭方面 Audi 家族化的六邊形水箱罩顯而易見，當中採用銀色的飾板裝飾像極了戴口罩。車身尺寸方面，長寬高分別為 4,990mm×1,960mm×1,410mm，胎圈最大可選配至 21 吋，同時選配探陶瓷碳纖維碟盤直徑最大為 16.5 吋。

內裝方面，e-tron GT 採用 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus，中控台為駕駛導向設計，並透過 12.3 吋儀錶板、10.1 吋 MMI 觸控螢幕以及抬頭顯示器，並標準配備齊全的智慧安全駕駛輔助系統，集數位化、實用機能與智慧科技於一身。

動力配置方面，e-tron GT 車系均在前後軸配備永磁電動馬達，後軸有兩組變速器，構成四輪驅動，e-tron GT quattro 最大輸出為 476ps / 630Nm，0-100km/h 為 4.1 秒，極速為 245km/h；RS e-tron GT 最大輸出為 598ps / 830Nm，0-100km/h 僅需 3.3 秒，極速為 250km/h。在電池系統部分，總電量為 93kWh，e-tron GT quattro 在 WLTP 模式下續航里程為 488 公里，且在經過 DC 直流充電器充電之下，僅需 5 分鐘即可添加 100 公里的續航力。台灣奧迪推出進階版 11kW 家用充電器，車主可視自家環境需求以新台幣 1.2 萬元來選配。

台灣奧迪自去年發表 e-tron 及 e-tron Sportback 後正式進入國內豪華電動車市場，也在 Audi 展示中心建置 180kW 極速充電站，預計今年第三季會啟用桃園及台南展示中心的極速充電站，並且已與國內充電營運商組成策略聯盟，逐步建構純電生活圈。

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民調中心

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.86%82.14%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.93%8.07%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
81.43%18.57%
2021-06-28-2021-07-01

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滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.09%90.91%
2021-06-28-2021-07-01
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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