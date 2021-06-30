新台幣 445 萬元起 Audi e-tron GT 正式在台展開預售

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e-tron GT 車系為繼 e-tron 及 e-tron Sportback 後，Audi e-tron 家族全新的跑房車作品，原廠於今年 2 月正式發表，採用與 Porsche Taycan 採用相同的 800V 架構開發。外觀上與 Porsche Taycan 採用相同的四門 Coupe 設計，向外擴張的巨大車輪、更小的懸垂點及全車整體的配重更趨平均，為了達成低風阻的目標，整體造型相當流線，風阻係數僅 0.24Cd。車頭方面 Audi 家族化的六邊形水箱罩顯而易見，當中採用銀色的飾板裝飾像極了戴口罩。車身尺寸方面，長寬高分別為 4,990mm×1,960mm×1,410mm，胎圈最大可選配至 21 吋，同時選配探陶瓷碳纖維碟盤直徑最大為 16.5 吋。
內裝方面，e-tron GT 採用 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus，中控台為駕駛導向設計，並透過 12.3 吋儀錶板、10.1 吋 MMI 觸控螢幕以及抬頭顯示器，並標準配備齊全的智慧安全駕駛輔助系統，集數位化、實用機能與智慧科技於一身。
動力配置方面，e-tron GT 車系均在前後軸配備永磁電動馬達，後軸有兩組變速器，構成四輪驅動，e-tron GT quattro 最大輸出為 476ps / 630Nm，0-100km/h 為 4.1 秒，極速為 245km/h；RS e-tron GT 最大輸出為 598ps / 830Nm，0-100km/h 僅需 3.3 秒，極速為 250km/h。在電池系統部分，總電量為 93kWh，e-tron GT quattro 在 WLTP 模式下續航里程為 488 公里，且在經過 DC 直流充電器充電之下，僅需 5 分鐘即可添加 100 公里的續航力。台灣奧迪推出進階版 11kW 家用充電器，車主可視自家環境需求以新台幣 1.2 萬元來選配。
台灣奧迪自去年發表 e-tron 及 e-tron Sportback 後正式進入國內豪華電動車市場，也在 Audi 展示中心建置 180kW 極速充電站，預計今年第三季會啟用桃園及台南展示中心的極速充電站，並且已與國內充電營運商組成策略聯盟，逐步建構純電生活圈。