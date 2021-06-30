旗艦房車戰力升級 Toyota Crown RS "Limited II" 及 S“El

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首先在 RS "Limited II" 及 RS Four “Limited II” 部分，兩車均基於強調運動感的 RS 車型而來，前者為後輪驅動，後者為四輪驅動。“Limited II” 特仕車在外觀與內裝細節均採用黑色化處理，足踏 18 吋消光黑色烤漆鋁合金輪圈，前霧燈飾框、水箱罩及保險桿下氣壩均施以黑色烤漆，內裝配備真皮包覆座椅及雙前座冷熱通風功能。
至於 S "Elegance Style III" 及 S Four “Elegance Style III 則分別基於 S 及 S Four 等級打造，前者為後輪驅動，後者為四輪驅動。"Elegance Style III" 特仕車在外觀部分運用鍍鉻元素點綴，足踏 18 吋亮銀色烤漆鋁合金輪圈，座艙內配備琥珀色真皮包覆座椅、琥珀色飾板及琥珀色中控台/中央鞍座周圍飾板。
本次推出的 RS "Limited II" 及 S“Elegance Style Ⅲ” 特仕車在各自獨有的配備之外，也同時搭載專屬 Smart Key 智慧型鑰匙、Nanoe X 空氣淨化系統及自動吸付車門。現行第十五代 Crown 車系於 2017 年亮相，並在 2018 年上市，銷售表現受到 SUV 崛起而不若以往，Toyota 於去年 (2020) 底發表新年式車型強化戰力，如今再推出特仕車來促進買氣。