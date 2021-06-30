注入品牌最新科技 全新第六代小改款 Volkswagen Polo GTI 正式發表

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外觀方面，換上全新設計的保險桿造型，LED 頭燈經過重新修飾後更加銳利，更導入 IQ.Light 智慧功能，支援 AFS 主動轉向輔助照明，水箱護罩下方也加入 LED 燈條，並與兩側的日行燈形成貫穿式的設計，下氣壩則採用蜂巢狀設計，搭配兩側的霧燈，前葉子設有 GTI 專屬徽飾，足踏 17 吋鋁合金輪圈，也可選配為 18 吋，營造更強烈的運動感，車尾將來尾燈組改為橫置兩件式設計，車型字樣移至廠徽下方。
車色部分，第六代小改款 Polo GTI 提供 Deep Black Pearl Effect (珍珠黑色)、Smoke Grey Metallic (金屬灰色)、Kings Red Metallic (金屬紅色)、Pure White Uni (珍珠白色) 及 Reef Blue Metallic (金屬藍色) 共 5 款選擇，後 3 種可搭配黑色車頂選項。
內裝方面，第六代小改款 Polo GTI 以黑色、紅色、灰色及鍍鉻元素作為基調，天蓬及 A、B、C 柱飾板均採用 Titanium Black 黑色處理，新世代三幅多功能方向盤、排檔座及座椅邊緣也搭配紅色縫線，配備 10.25 吋 Digital Cockpit Pro 全數位儀錶及 8 吋 MIB 3.1 多媒體系統 (可選配為 9.2 吋)，支援無線智慧手機連接，也對應整合 eSIM 的網路連接單元 OCU (online connectivity unit) ，可連線至 We Connect 及 We Connect Plus 線上服務，6 支揚聲器 300W beats 音響列為選用配備，行李廂標準置物容積為 351 公升。
安全科技方面，第六代小改款 Polo GTI 首度導入 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統的 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，整合可於 0-210km/h 間運作的 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，加上主動式車道修正輔助系統等多項配備，達到 Level 2 的半自動駕駛程度。
動力配置與底盤方面，Polo GTI 採用 MQB 模組化平台打造，採用 EA888 2.0 升 TSI 四缸渦輪增壓引擎搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱來驅動連輪，最大馬力達到 204bhp，並擁有車高降低 15mm 的 GTI 專屬運動化懸吊系統與駕駛模式選擇（節能、一般、運動、個人化模式），加上 XDS 主動式電子防滑差速器。關於小改款 Polo 車系引進國內的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。