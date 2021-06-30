▲ Audi e-tron GT 四門電動跑車 445 萬起開始預售！

至於 Audi e-tron GT 電池充電效能部分，其搭載 800V 電能系統，最高可支援 270kW 的充電功率，如採用高效 DC 直流充電，以 Audi 極速充電站180 kW 充電功率進行充電，5 ~ 80% 僅約 23.5 分鐘可充電完成，而車主亦可使用家用及目的地 AC 交流等多元方式為愛車充電。針對電動車充電服務佈局，台灣奧迪持續強化充電服務的內容，此次針對 Audi e-tron GT 的消費者，Audi 亦推出進階版 11kW 的家用充電器，車主可視自家環境需求以 12,000 元選配升級；而針對高效充電據點，台灣奧迪於 Audi 桃園及Audi 台南展示中心內所建置的 180kW Audi 極速充電站，也將在第三季正式啟用。預售期間凡購買 Audi e-tron GT，同樣享有「e-tron 純電生活方案」相關充電服務，除免費贈送家用充電器之外，亦可使用 Noodoe EV 環島充電網、華城 EVALUE 及 EV OASIS 等目的地充電據點；而快速充電部分，針對 Audi e-tron GT 車主，台灣奧迪提供 72,000 元快充金，可於全台 180kW Audi 極速充電站進行快速充電，串聯多元純電生活圈網絡，提供更便捷的純電體驗。Audi e-tron GT 車系即日起限量展開預售，期盼藉由絕美電駒的加入，結合多元充電服務，提供消費者更豐富的純電駕馭體驗。如欲了解更多 Audi e-tron GT 預售相關資訊，還請造訪 Audi Taiwan 官網或洽全台 Audi 授權展示中心。