▲ Audi e-tron GT 四門電動跑車 445 萬起開始預售！

我是廣告 請繼續往下閱讀
四環品牌純電版圖再擴展
甫於今年二月全球發表的 Audi e-tron GT ，不僅為品牌性能純電車發展劃下新里程碑，其絕美造型再度讓全球車迷為之驚艷；台灣市場方面，Audi亦持續拓展在地電動車產品陣容，繼純電休旅車登台後，宣佈引進全新Audi e-tron GT 完整車系陣容來台，首批配額限量50台，即日起搶先預售。
絕美電駒 Audi e-tron GT
Audi 首席設計師 Marc Lichte 提到：「創新就是要跳出框架，挑戰不同以往的形式，設計一款全新純電動車正是如此，需以嶄新思考角度出發，而 Audi e-tron GT 更是我設計生涯中截至目前為止最迷人的作品，沒有之一。」
Audi e-tron GT 開啟四環品牌性能純電發展新紀元，Audi 設計團隊將品牌造車精髓如細節工藝、精準操控、設計等面向發揮至新高度，亦刻劃出未來純電車設計發展的走向。好的設計基礎關鍵在於比例，透過和諧的比例設計，Audi e-tron GT 低重心寬扁的蜂巢式盾形護罩設計，讓車頭更顯霸氣張力，俐落的車身線條延伸至車尾，融合優雅與肌力之美的斜背曲線，完美均衡的黃金比例成就 Audi e-tron GT 迷人的魅力。
空氣力學是電動車造車的關鍵因素之一，Audi 設計團隊在研發過程中更緊密與空氣力學工程團隊合作，Audi e-tron GT 不僅展現新純電美學巔峰，更創造出 0.24Cd 風阻係數，進一步增進車輛動能輸出與續航力表現。
絕美外型下更蘊藏豐富科技 感性與理性層面皆滿足
而設計最高境界即是一次滿足感性與理性層面的需求。Audi e-tron GT 的設計團隊以震撼人心的美型外觀，同時也將四環最新科技注入其中。台灣奧迪引進 Audi e-tron GT 在車型配備編成方面，考量國內消費者的購車偏好屬性，將多項最新科技列為標準配備，全車系皆搭載矩陣式 LED 極光頭燈，不僅銳利有型，更提供優異的行車照明輔助；進入車室座艙，品牌識別的新式全數位駕駛座艙帶來直覺化的操作體驗。
對於台灣消費者最為重視的內裝材質選擇與鋪陳質感，車內所選用複合性材質搭配運動化座椅、全景式玻璃車頂與 Bang & Olufsen 3D 環繞音響系統，讓駕駛與全車乘員於行進間能即時享受五星級座艙的五感饗宴。
而針對 GT 車型的定位屬性，Audi e-tron GT 不僅在動力輸出上給予車主性能駕馭感受，更增加主動式氣壓懸吊系統與動態全輪轉向系統等配備，來滿足車主在都市與長途旅程的全方位駕駛需求，將精準操控和多元駕駛情境均衡融入 Audi e-tron GT 的駕駛靈魂當中。
是熱血駕馭也是日常品味座駕
滿載豐富科技的 Audi e-tron GT 車系，其純電動力系統設有 2 具 PSM 永磁同步馬達，馬達採 50: 50 均衡配重，在性能表現方面亦不負眾望，在標準與 boost 模式情況下，旗艦性能車型 Audi RS e-tron GT，最大馬力輸出高達 598 / 646ps(boost)，最大扭力輸出更可達 830Nm，0 – 100km/h 加速表現最快 3.3 秒即可完成，續航里程可達 472 公里；而 Audi e-tron GT 車型，最大動能輸出亦可達 476 / 530ps(boost) ，最大扭力輸出可達 640 Nm，0 – 100km/h 加速表現則最快為 4.1 秒，而續航里程表現則可達 488 公里。
另 Audi e-tron GT 車系採用兼顧舒適性與運動化的底盤設定，同時車內搭載新型二速變速箱與電動化 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，讓其不論在低速或高速行駛下皆擁有流暢的加速表現，而受惠於動態全輪轉向系統與主動式氣壓懸吊系統的挹注，前者提供更穩定行駛感受及靈敏精準的轉向性，後者可透過車身的升降調整，給予舒適、節能與運動化等多元的駕駛感受；針對熱愛性能聲浪的消費者，旗艦性能車型 Audi RS e-tron GT 也配有精心打造的 e-tron 跑車聲浪套件，多變化的純電新勢力 Audi e-tron GT 偕同多項尖端科技，讓車主不論是熱血操駕還是日常週間暢行，皆能輕鬆轉換自如，滿足內心駕馭的嚮往。
拓展充電佈局 180kW 充電效率 Audi 極速充電站持續擴點
至於 Audi e-tron GT 電池充電效能部分，其搭載 800V 電能系統，最高可支援 270kW 的充電功率，如採用高效 DC 直流充電，以 Audi 極速充電站180 kW 充電功率進行充電，5 ~ 80% 僅約 23.5 分鐘可充電完成，而車主亦可使用家用及目的地 AC 交流等多元方式為愛車充電。
針對電動車充電服務佈局，台灣奧迪持續強化充電服務的內容，此次針對 Audi e-tron GT 的消費者，Audi 亦推出進階版 11kW 的家用充電器，車主可視自家環境需求以 12,000 元選配升級；而針對高效充電據點，台灣奧迪於 Audi 桃園及Audi 台南展示中心內所建置的 180kW Audi 極速充電站，也將在第三季正式啟用。
預售期間凡購買 Audi e-tron GT，同樣享有「e-tron 純電生活方案」相關充電服務，除免費贈送家用充電器之外，亦可使用 Noodoe EV 環島充電網、華城 EVALUE 及 EV OASIS 等目的地充電據點；而快速充電部分，針對 Audi e-tron GT 車主，台灣奧迪提供 72,000 元快充金，可於全台 180kW Audi 極速充電站進行快速充電，串聯多元純電生活圈網絡，提供更便捷的純電體驗。
Audi e-tron GT 車系即日起限量展開預售，期盼藉由絕美電駒的
加入，結合多元充電服務，提供消費者更豐富的純電駕馭體驗。如欲了解更多 Audi e-tron GT 預售相關資訊，還請造訪 Audi Taiwan 官網或洽全台 Audi 授權展示中心。
【Audi e-tron GT 車系預售價】[1]
至於 Audi e-tron GT 電池充電效能部分，其搭載 800V 電能系統，最高可支援 270kW 的充電功率，如採用高效 DC 直流充電，以 Audi 極速充電站180 kW 充電功率進行充電，5 ~ 80% 僅約 23.5 分鐘可充電完成，而車主亦可使用家用及目的地 AC 交流等多元方式為愛車充電。
針對電動車充電服務佈局，台灣奧迪持續強化充電服務的內容，此次針對 Audi e-tron GT 的消費者，Audi 亦推出進階版 11kW 的家用充電器，車主可視自家環境需求以 12,000 元選配升級；而針對高效充電據點，台灣奧迪於 Audi 桃園及Audi 台南展示中心內所建置的 180kW Audi 極速充電站，也將在第三季正式啟用。
預售期間凡購買 Audi e-tron GT，同樣享有「e-tron 純電生活方案」相關充電服務，除免費贈送家用充電器之外，亦可使用 Noodoe EV 環島充電網、華城 EVALUE 及 EV OASIS 等目的地充電據點；而快速充電部分，針對 Audi e-tron GT 車主，台灣奧迪提供 72,000 元快充金，可於全台 180kW Audi 極速充電站進行快速充電，串聯多元純電生活圈網絡，提供更便捷的純電體驗。
Audi e-tron GT 車系即日起限量展開預售，期盼藉由絕美電駒的
加入，結合多元充電服務，提供消費者更豐富的純電駕馭體驗。如欲了解更多 Audi e-tron GT 預售相關資訊，還請造訪 Audi Taiwan 官網或洽全台 Audi 授權展示中心。
【Audi e-tron GT 車系預售價】[1]
|Audi e-tron GT quattro
|NT$ 445萬元
|Audi e-tron GT quattro絕美電駒限定款
|NT$ 452萬元
|Audi RS e-tron GT
|NT$ 598萬元
[1] 預售價已含電動車貨物稅減免 21 萬元，減免方案以中華民國政府主管機關最新公告資訊為準，需由車主提供相關文件申請後始適用。