全新車格、一馬當先，Hino 200 系列 3.49 噸試駕

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●因應原 3.5 噸車升級所推出的新產品，取代原本銷售的 3.49 噸車型(舊有 Hino 300 系列去年均已提升為 5 噸車型。)
●台灣第一台符合政府『底盤空重比』規範的 3.49 噸車型，框式完成車可承載約 1.5 噸的貨物。
●全新大樑設計，由原 300 的 6mm 厚減為 3.8mm、高 190mm 減為 160mm、寬 60mm 減為 50mm(取大樑中段值)
●由原 300 系列 4.0L 改用1GD-FTV 的 2.8L 引擎(同 Hilux)，符合六期法規。
●懸吊重新設計，前獨立雙 A 臂扭力桿懸吊並附防傾桿、後輪非獨立葉片彈簧式，後輪距加寬(比 5 噸 Canter 及 Hino 300 還寬)
●轉向系統由滾珠式改為齒棒小齒輪，迴轉半徑為 4.9m(同級最小)
●發電機為 12V/100A(原 300 為 24V)，適合附件裝載(如冷凍機和油壓尾門)
●配有 ABS、VSC 車輛穩定控制系統與 TRC 循跡防滑控制系統。
●搭載全新 1GD-FTV 2,755c.c. 引擎與日本 Aisin 五檔變速箱，引擎轉速在 3,400 轉時就可產出 144PS 最大馬力，最大扭力達 30.5KGM。
台灣市場原 3.49 噸貨車長期超載現象在新制法規獲得解決順利提升為 5 噸車型後，為了不讓 3.49 噸小貨車市場出現空隙及提供市場完備的小型商用車商品線，和泰汽車瞄準年銷售量約有 5,000 輛的 3.25~3.49 噸商車市場，於今年向下延伸導入全新 3.49 噸 Hino 200，以居中的售價提供較韓系車更高等級的商品設定，延續 Hino 5 噸車的特點，不僅保有大貨台設計，還改搭配排氣量較低的六期引擎，使油耗、稅金方面成為更具優勢，讓 3.49 噸以下的市場多了一個新選擇。
全新的 Hino 200 系列 3.49 噸為台灣目前市場首款符合底盤空重比法規的 3.49 噸新車，雖然外觀設計方面與舊 3.49 噸 Hino 300 相似，但無論是底盤大樑、懸吊設計、引擎、變速箱、轉向系統都是截然不同的全新車款。車系編成方面原廠規劃底盤車、貨床車兩款，不含和外改裝費用為新台幣 109.9 萬元及 114.9 萬元起。
頭燈採用傳統燈泡配置，標配的日行燈光線充足時日行燈仍會自動開啟，讓其他車輛能注意到車輛動態，提昇行車安全。為了對應車輛載重和噸位達到 3.49 噸的底盤空重比，Hino 200 採用全新的大樑設計，經過重新設計之後，大樑厚度由 300 系列 5 噸車的 6mm 減為 3.8mm、高度從 190mm 減為 160mm、寬度從 60mm 減為 50mm，整體結構與其他 3.25 噸貨車有一定程度的差異性，同時也帶來較 300 系列輕量化的效果。
Hino 200 採用全新設計的大樑以對應 3.49 噸的底盤重量比，因此厚度、高度及寬度都較 300 系列小，亦帶來輕量化的表現。
前輪配備螺栓蓋，提前對應 2026 年將實施的車外突出限制法規；配胎尺碼為 195/70 R15C，後輪則為複輪設計。
後方貨台長寬分別為 3,100mm x 1,860mm。
六期 AdBlue 尿素添加孔。內裝鋪陳可以看出與 Hino 300 系列有著濃厚的血緣，包含中控台、中央鞍座的設計都感到相當熟悉，車內的機能表現也如出一轍，例如中控台兩側的置杯架、副駕駛座前方的開放平台、可拆式菸灰缸等佈局均類似，對於熟悉 Hino 品牌的消費者來說應能快速就手。駕駛座同樣具備前後/椅背調整功能，椅面使用織布材質，腰部左右無明顯包覆感，而雖然車體高度較高頂的 300 系列略小，但寬大的車室仍足以放置雙座設定的副駕駛椅。
儀錶板採用雙環類比指針搭配單色行車資訊幕，加大的轉速表和車速表直徑能有效提昇辨視性，而右側的螢幕則可以提供 DPR 指示及尿素量、油表、水溫表、里程 / 旅程等內容。
方向盤採用雙幅式設計，並具備四向調整機能。
娛樂系統方面僅搭載多功能 12V 音響，能透過 USB/AUX 插孔、使用外部 USB 多媒體裝置插入或外部音源輸入。同時支援藍牙音樂、藍牙免持聽筒(通話聲音接收)、藍芽配對的功能表現。
空調系統採用單區手動冷暖控制。
中控台兩側提供開放式杯架，其位置相當直覺、就手，同時門飾板兩側也有可拆卸式的煙灰缸。
副駕駛座前方提供一組開放式與封閉式置物空間，其設計與使用上與 Hino 300 相當。
駕駛座具備前後/椅背調整功能，結合 4 向調整方向盤後可對應更多不同身材的司機，以商車的角度來看，其機能表現已有水準上的演出。
副駕駛座椅背具備向前傾倒功能，而中央椅背傾倒後可以形成一個置物空間。
大燈開關無法手動完全關閉，位置在“AUTO自動"位置時，車輛光度感知器會根據周圍環境的亮度，自動開啟/關閉頭燈和尾燈。安全防護方面，搭載 VSC 車輛穩定控制系統、TRC 循跡防滑控制系統、ABS 防鎖死煞車系統、EBD 電子煞車力分配系統、BOS 煞車優先系統及 BAS 煞車輔助系統，雖無搭載 ADAS，但已經具備完善的基礎行車防護。
動力配置方面，Hino 200 系列 3.49 噸貨車採用與 Hilux、Hiace、Granvia 及 Coaster 相同引擎符合六期規範的 2,755cc 1GTD-FTV 柴油引擎搭配 Aisin 5 檔手動變速箱，於 3,400rpm 時可輸出 144ps 最大馬力，峰值扭力為 30.5kg-m，前懸吊採用雙 A 臂式獨立懸吊加平衡桿，後懸吊採用鋼板式。
前懸吊採用雙 A 臂式獨立懸吊設計。
對應載重需求，後懸吊為貨車常見的傳統鋼板彈簧設計。此次試駕的 Hino 200 動力系統與 Hino 300 最大的差異在於從過往熟悉的 4.0L 引擎改為 2.8L 柴油引擎。雖然排氣量與動力數據都較小，但由於底盤大樑結構經過輕量化重新設計，加上扭力峰值提前爆發，車輛整體的動態表現頗為輕盈。值得一提的是，此次試駕車為空車未負載的狀態，但受惠 1,500 mm 後輪距與新式的雙 A 臂搭配平衡桿底盤配置，以往未載重的彈跳感並不會相當明顯，且車廂經過重新打造後，寧靜度表現也較 300 系列優異，所帶來的舒適感相當適合自駕使用。
雖然商用車不像一般乘用車注重操控表現，其僅 4.9 米的迴轉半徑比起 3.25 噸的韓系對手還要更小，使得在市區巷弄穿梭、山區彎道上更加靈活，對於頻繁在市區走動的司機來說，一天工作使用下來也能達到減輕疲勞的效果。
綜合來看，國內 3.49 噸小貨車在載重法規修正之後，使各品牌車款之總重陸續提昇至 5 噸重，造成 3.49 噸市場無車可買的現象。而 Hino 200 可以說是一馬當先，其約 1.5 噸的載重表現雖不及 5 噸 Hino 300 系列，但憑著優異的底盤體質，其動力、操控都更適合中、小型自營商自駕需求。