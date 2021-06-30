144.9 萬起，柴油、油電雙動力同步導入 全新 Hyundai Santa Fe 預接售價公布

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目前官方尚未正式公布全車系的配備編成，但據了解新款 Santa Fe 換上品牌最新的第三代模組平台，外觀方面重新雕塑，帶來更亮眼的造型；座艙方面也將新增 12.3 吋全數位儀表板、投射式 HUD 抬頭顯示器、10.25 吋 AVN 多媒體觸控螢幕，原本的傳統排擋桿也由線傳按鈕式排擋取代，座艙更大量運用軟質塑料來提昇質感。
在空間表現上，因尺碼再進一步放大，因此第二排腿部空間提升 3mm、第三排腿部空間提升 4mm，行李廂容積也增加，在 5 人模式狀態提升 9 公升達到 634 公升，7 人座模式則提升 24 公升，擁有 571 公升的表現。
安全方面預料全面標配 Hyundai SmartSense 主動安全輔助系統，首次搭載公路駕駛輔助系統(HDA)，結合車道維持輔助與智慧巡航控制系統，駕駛只要透過方向盤就可以啟動，另外倒車停車防撞輔助系統(PCA) 也是新功能，透過後攝影鏡頭、雷達感應器偵測後方障礙物，警示駕駛並在必要時提供剎車輔助避免撞擊。遙控智慧輔助停車系統(RSPA)可以讓駕駛離車利用鑰匙向前或向後移動車輛，其他包含預防碰撞輔助系統(FCA)、盲點警示系統(BCW)、盲點防撞輔助系統(BCA)、離車安全輔助系統:(SEA)、離車盲點偵測監測(BVM)、車道跟踪輔助(LFA)和後方交通防撞輔助(RCCA)。
當然，正式配備與售價將由南陽實業於 7/1 正式公布，屆時 7Car<小七車觀點>將進一步追蹤，並帶來最新內容的報導，敬請關注。