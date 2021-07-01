新台幣 94.8 萬元起　全新第 8 代 Volkswagen Golf 車系正式發表

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Golf 230 eTSI 提供 Comfort 與 Life 兩個車型，建議售價為新台幣 94.8 萬、99.8 萬 (優惠價 96.8 萬)，並增列智能特仕版 102.8 萬 (優惠價 100.8 萬)；280 eTSI 則提供 Style 與 R-Line 兩個車型，建議售價為新台幣 114.8 萬、122.8 萬；GTI 則有標準版與熱血魅力限定版，建議售價分別是 159.8 萬與 173.3 萬 (忠誠車主回饋價 169.8 萬)；Golf Variant 280 eTSI 同樣提供 Style、R-Line 兩個車型，建議售價分別是 121.8 萬及 129.8 萬元。
外觀方面，第 8 代 Golf 承襲歷代的經典設計，車頭面積較前一代降至 2.21 立方公尺，風阻係數降至 0.275Cd，並導入 IQ.LIGHT 智慧燈組，上方配置從水箱罩延伸而出的 LED 光條，搭配下方的圓弧造型，形成強烈的對比。而前保險桿的氣壩面積加大，R-Line 車型以黑色鋼琴烤漆點綴，車側擁有 Golf 車系一貫的粗壯 C 柱設計，車頂線條相較上一代更為流線，車身腰線也更為立體。車尾部分，可以看到整體線條更為硬朗，Golf 銘牌位於廠徽下方，全新的尾燈與腰線相接一起。
內裝方面，採用駕駛導向座艙，配備觸控式方向盤、30 色多重車室氛圍燈、IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統、支援手勢控制的第三代 MIB 模組化資訊娛樂系統、無線 Apple CarPlay/Android Auto 手機連結、原廠中文導航及圖資更新。Variant 旅行車還配備 Easy Open 電動尾門，搭配 Keyless Access 免鑰匙晶片控制系統，可支援感應式自動開啟。
此次 Golf 8 配備編成上，採用 1.0 升渦輪增壓的 230 eTSI 車型提供 Comfort 及 Life 兩個等級，Comfort 配備 16 吋鋁圈、LED 日行燈、LED 尾燈及迎賓照地燈，座艙配備電子線傳排檔、10 色氣氛燈、方向盤換檔撥片、10.25 吋全邏輯數位化儀表、MIB 3 代 8.25 吋多媒體鏡面觸控主機、手機無線充電裝置等；安全配備也提供 Front Assist 車前碰撞預警系統、ACC 主動式固定車距巡航系統、車側盲點警示系統、前方行人監控系統、後方輔助停車煞車功能等。
230 eTSI Life 則是以 Comfort 為基礎上，增配 17 吋鋁圈、LED 遠近光頭燈、三區電子恆溫空調、Rear Assist 顯影式停車導引系統。
280 eTSI R-Line 則是具有專屬的 18 吋鋁圈、R-Line 專屬外觀空力套件含徽飾、R-Line 三幅式運動化真皮多功能觸控方向盤、雙前座 R-Line 專屬徽飾、駕駛模式選擇、Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統，並取消駕駛座電動調整/按摩/記憶功能。
Golf Variant 除了車長、車高以及軸距都較掀背版增長之外，其配備編成則是參照掀背版 280 eTSI 車型一樣提供 Style 及 R-Line 兩個等級，並且標準搭載 Easy Open 電動尾門 (感應式自動開啟) 的功能。
GTI 則配備 GTI 專屬外觀空力套件含徽飾、GTI 專屬外觀空力套件含徽飾、GTI 專屬高性能紅色煞車卡鉗與 GTI 專屬"X"型 LED 前霧燈，車內的 10.25 吋數位儀表板具有專屬 GTI 介面，手機無線充電裝置新增 GTI 專屬保護蓋，並提供 Vehicle Dynamic Manager 車輛動態管理系統、GTI 專屬前軸電子液壓式限滑差速器 VAQ，以滿足更激烈的操駕。
動力方面，掀背版預計提供 1.0 升直列三缸渦輪汽油引擎及 1.5 升直列四缸渦輪汽油引擎兩款動力，而 Golf Variant 則搭載 1.5 TSI 動力，Golf GTI 採用 2.0 TSI 動力，除 GTI 外全數車型具備 eTSI 48V 微油電動力系統，整合 48V 啟動馬達發電機、12V – 48V 直流電轉換器及 48V 鋰離子電池，支援動能回收功能使 48V 鋰電池儲存更多電力，並可運用馬達動力輔助引擎啟動及車輛起步，也可改善怠速熄火的運作，而 Electric Boost 電動馬達輔助，可為引擎提供 9kW 動力輸出及 50Nm 扭力，也支援 Eco Coasting 節能滑行功能，使油耗降低最高 10%，也可減少最多 8g/km 的排放。根據先前能源局公布的油耗數據，Golf 全車系繳出 18.2~20.5km/L 間的平均油耗數字，能源效率均為 1 級。
1.0 升直列三缸渦輪汽油引擎可發揮 110hp / 5500rpm 最大馬力及 20.4kgm / 2000 - 3000rpm 最大扭力；1.5 升直列四缸渦輪汽油引擎可發揮 150hp / 5000~6000rpm 最大馬力及 25.kgm / 1600 - 3500rpm 最大扭力；GTI 配置的 2.0 升直列四缸渦輪汽油引擎則擁有 245hp / 5000 - 6500rpm 與 37.8kgm / 1600 - 4300rpm 最大出力，0-100km/h 僅需 6.3 秒。
採用 1.5 升直列四缸渦輪汽油引擎的 280 eTSI 則提供 Style 及 R-Line 兩個等級，Style 較 230 eTSI Life 再增加 18 吋鋁圈、水箱護罩連貫式 LED 定位燈、30 色氣氛燈、類麂皮 / 織布座椅含駕駛座電動調整/記憶/按摩功能、Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機、Touch Slider 數位觸控列、原廠中文導航系統、無線 Apple CarPlay 與無線 Android Auto；安全輔助科技方面更增加 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統、主動式車道修正輔助系統、道路虛擬實境顯示功能 、車道維持及偏移警示系統 (含修正輔助)、Park Assist 自動停車輔助系統、Exit warning 離車安全警示系統、RTA 後方橫向車流警示系統 (含煞車輔助功能)，建構出 Level 2 等級的安全輔助。